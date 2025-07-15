Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini yenilerken, faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyeye çekilmesi gerektiğini söyledi. Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı, beklenti ne yönde?
ABD'nin tarife gerginlikleri güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına dair ipuçları sunabilecek olan ABD enflasyon verilerine çevrildi. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimi olacak mı, beklenti ne yönde?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 21.00'de belli olacak.
FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını söyledi.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz oranlarını düşürmeye başlama zamanının yaklaştığını belirterek, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler gördüğünü ancak tarifelerin fiyatlar üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.
Fed yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri bankanın bu ay olmasa da, eylülde faiz indirimine gideceği ihtimallerini güçlendirdi.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için mart ayında öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu.
Buna göre Fed, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya, 2027 tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e çıkardı. Uzun dönem ortalama faiz beklentisini yüzde 3'te bıraktı.
Söz konusu tahminler, Fed'in 2025'te 2 faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.
Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 3'e, 2026 için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e ve 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldı.