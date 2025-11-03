GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Gassal dizisinin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başladı. Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı yapım, özgün hikayesi ve etkileyici atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanın yayınlanmasının ardından diziseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ederken, yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yapım ekibi ve TRT’nin dijital platformu Tabii tarafından sezonun yayın takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.