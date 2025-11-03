Gassal dizisinin yeni sezonu için heyecan giderek arıyor. Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gassal 3. sezon fragmanı yayınlandı mı, nasıl izlenir? TRT Tabii Gassal 3. sezon fragmanı izleme ekranı haberimizde.
GASSAL 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla tüm Türkiye’yi etki altına almıştı. Oyuncu seçimleri, müzik seçimleri, farklı oluşuyla ilgi çeken hikayesi derken bir dönemler herkesin dilindeydi. Gassal’ın 3. sezonu için hazırlıkların başladığı duyurulmuştu. Şimdiyse fragmanı yayınlandı.
GASSAL 3. SEZON FRAGMANI NASIL İZLENİR?
Gassal dizisinin 3. sezon fragmanını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz:
GASSAL HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Gassal dizisi, 3. sezonuyla TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden izleyicilerle buluşuyor. Önceki sezonları da aynı platformda yayınlanan yapımın yeni sezon fragmanı yine Tabii’de izlenebilir durumda. Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı dizi, özgün senaryosu ve etkileyici atmosferiyle dikkat çekerken, yeni sezonun yalnızca dijital platformda yayınlanacağı öngörülüyor. TRT ekranlarında veya farklı televizyon kanallarında yayınlanıp yayınlanmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadığı için diziyi takip etmek isteyen izleyicilerin Tabii platformunu tercih etmesi gerekiyor.
GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Gassal dizisinin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başladı. Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı yapım, özgün hikayesi ve etkileyici atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanın yayınlanmasının ardından diziseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ederken, yayın tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yapım ekibi ve TRT’nin dijital platformu Tabii tarafından sezonun yayın takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
GASSAL'A YENİ SEZONDA YENİ İSİM
Ahmet Kural’la birlikte Hande Soral da 3. sezonda kadroda. Diziyi izlediyseniz bilirsiniz, her bölümde yeni konuk oyuncular oluyordu. İşte 3. sezondaki bir bölümün konuk oyuncusu da Timuçin Esen oldu!