Green Card başvuru takvimi: Green Card 2026 başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte tüm ayrıntılar

Amerika’da yaşama ve çalışma hayali kuranlar için beklenen dönem yeniden başlıyor. ABD hükümetinin her yıl düzenlediği Diversity Visa Lottery yani Green Card çekilişi, 2026 dönemi için başvuru takvimiyle gündemde. Green Card, kazananlara ABD’de yasal daimi oturum ve çalışma hakkı tanıyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler şimdi 2026 Green Card başvuru takvimine çevrildi. Peki bu yıl Green Card başvurusu ne zaman yapılacak, kimler başvuruda bulunabilecek ve pasaport zorunluluğu devam ediyor mu? Şartlar neler? İşte tüm detaylar.

ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan Green Card çekilişi için 2026 dönemi başvuru takvimi açıklandı. Başvuru tarihleri, şartları ve pasaport zorunluluğu hakkında tüm detaylar belli oldu. İşte adım adım başvuru süreci…

Green Card için takvim netleşiyor

ABD hükümetinin her yıl düzenlediği “Diversity Visa” (DV) yani Green Card çekilişi için 2026 dönemi başvurularının tarihleri belli olmaya başladı. Green Card başvuru ekim-kasım ayında alınıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular 2 Ekim 2025 ile 5 Kasım 2025 tarihleri ​​arasında alınmıştı.

2026 Green Card başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberimizde paylaşacağız.

3 /7 Green Card başvurusu ne zaman başladı, ne zaman bitecek? DV-2026 programı için başvuru süreci geçtiğimiz yılın son çeyreğinde tamamlandı. Bu dönem “fiscal year 2026” olarak adlandırılıyor.

Green Card çekilişine katılmak isteyen adaylar başvurularını yalnızca resmî DV Lottery sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapabiliyor. Herhangi bir aracı kuruma veya danışmanlık şirketine ödeme yapılmasına gerek yok; aksi durumda dolandırıcılık riski bulunuyor.



Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu için adayların dvprogram.state.gov adresine girip çevrimiçi formu eksiksiz doldurması gerekiyor.

Formda isim, doğum tarihi, eğitim durumu, pasaport bilgileri ve güncel biyometrik fotoğraf gibi alanlar yer alıyor.

Başvurunun sonunda verilen onay numarası (confirmation number) mutlaka saklanmalı; bu numara olmadan sonuçlar kontrol edilemiyor.

5 /7 Başvuru şartları neler? En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, Yalnızca bir kez başvuru yapabilmek (mükerrer başvurular geçersiz sayılır), Pasaport bilgilerini eksiksiz şekilde girmek,

Doğulan ülkenin uygun ülkeler listesinde yer alması gerekiyor. Ayrıca 18 yaşın altındaki bireyler, ebeveynlerinin gözetiminde başvuru yapabiliyor.

2021’den bu yana başvuru sırasında pasaport zorunluluğu yürürlükte; pasaportu olmayanların başvuruları geçersiz sayılıyor.



Türkiye’den Green Card başvurusu yapılabiliyor mu?

Evet, Türkiye doğumlular DV-2026 çekilişi için uygun ülkeler arasında yer alıyor. Ancak başvuru formunda yer alan bilgilerde hata yapılmaması büyük önem taşıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği ve Konsoloslukları, her yıl yüz binlerce hatalı başvurunun elendiğini vurguluyor.

