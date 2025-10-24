FED ve Merkez Bankası faiz kararı döviz piyasını da etkileyor. Merkez Bankasının faiz de yeniden indirime gitmesinin arından güncel döviz fiyatları da yeniden şekillendi. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,0570 seviyesinden işlem görüyor. İşte 24 Ekim Cuma güncel dolar, Euro ve sterlin fiyatları

1 /3 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI (24 EKİM 2025)

Serbest piyasada dolar bugün (24 Ekim 2025) saat 09:30 itibariyle Dolar alış fiyatı: 42,0527 TL

Dolar satış fiyatı: 42,0634 TL

2 /3 EURO NE KADAR OLDU? Euro alış fiyatı: 48,8557 TL Euro satış fiyatı: 48,8632 TL

