FED ve Merkez Bankası faiz kararı döviz piyasını da etkileyor. Merkez Bankasının faiz de yeniden indirime gitmesinin arından güncel döviz fiyatları da yeniden şekillendi. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,0570 seviyesinden işlem görüyor. İşte 24 Ekim Cuma güncel dolar, Euro ve sterlin fiyatları
GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI (24 EKİM 2025)
Serbest piyasada dolar bugün (24 Ekim 2025) saat 09:30 itibariyle
Dolar alış fiyatı: 42,0527 TL
Dolar satış fiyatı: 42,0634 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro alış fiyatı: 48,8557 TL
Euro satış fiyatı: 48,8632 TL
BORSADA SON DURUM
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 puana çıkmıştı.