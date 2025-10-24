Yeni Şafak
Faiz indirimi sonrası döviz fiyatları ne oldu? İşte 24 Ekim Cuma güncel dolar, Euro ve sterlin fiyatları

12:4524/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
FED ve Merkez Bankası faiz kararı döviz piyasını da etkileyor. Merkez Bankasının faiz de yeniden indirime gitmesinin arından güncel döviz fiyatları da yeniden şekillendi. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,0570 seviyesinden işlem görüyor. İşte 24 Ekim Cuma güncel dolar, Euro ve sterlin fiyatları

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI (24 EKİM 2025)


Serbest piyasada dolar bugün (24 Ekim 2025) saat 09:30 itibariyle

Dolar alış fiyatı: 42,0527 TL


Dolar satış fiyatı: 42,0634 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro alış fiyatı: 48,8557 TL

Euro satış fiyatı: 48,8632 TL


BORSADA SON DURUM

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,25 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.584,59 puana çıkmıştı.

