Güneş tutulması ne zaman, nerede görülecek ve Türkiye'den izlenecek mi?

Güneş tutulması ne zaman, nerede görülecek ve Türkiye'den izlenecek mi?

09:2621/09/2025, Pazar
Güneş tutulmasına sayılı günler kaldı. Bu gökyüzü olayı, özellikle Avustralya’nın doğu kıyıları ile Yeni Zelanda’dan en net şekilde izlenebilecek. Tutulmayı merak eden gökyüzü tutkunları ise “Güneş tutulması hangi gün, saat kaçta görülecek?” sorusuna yanıt arıyor. Peki Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Güneş tutulması için geri sayım başladı. Güneş tutulması, Yeni Zelanda, Avustralya'nın doğu kıyılarında en net şekilde görünecek. Gökyüzü olaylarını yakından takip edenler Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta?

Güneş tutulması ne zaman, nerede ve saat kaçta görülecek?

Güneş Tutulması; 21 Eylül 2025'te Türkiye saatiyle 22:53'te başlayacak ve birkaç saat sürecektir. Ancak, bu tutulma Türkiye'den gözlemlenemeyecek; en iyi şekilde Yeni Zelanda, Avustralya'nın doğu kıyıları, Antarktika'nın kuzeyi ve bazı Pasifik adaları gibi bölgelerden izlenebilecektir. 

Güneş tutulması nedir ve nasıl oluşur?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

