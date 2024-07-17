Türkiye'deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri, her yıl binlerce öğrenciyi ağırlayan önemli bölümlerdir. 2024 yılı için Güzel Sanatlar Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih yapacak adaylar için büyük önem taşımaktadır. İşte, 2024 yılı Güzel Sanatlar Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında detaylı bilgiler.
2024 Güzel Sanatlar Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların doğru tercih yapabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sanata tutkuluysanız ve hayal gücünüzü özgürce ifade etmek istiyorsanız, Güzel Sanatlar Fakültesi tam size göre olabilir. Bu prestijli fakülteler, resim, heykel, grafik tasarım, fotoğrafçılık, müzik, tiyatro ve sinema gibi birçok farklı sanat dalında eğitim imkanı sunar. Sanat alanında başarılı bir kariyer için doğru üniversiteyi seçmek, geleceğinizi şekillendirecek önemli bir adımdır.
Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmek için belirli bir taban puan ve başarı sıralaması requirementını karşılamanız gerekir. Bu yazıda, 2024 yılı için Güzel Sanatlar Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında en güncel bilgilere ulaşabilir, hedeflerinize ulaşmak için stratejinizi oluşturabilirsiniz.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Geleneksel El Sanatları başarı sıralaması 711617, taban puanı 315.42943
Radyo ve Televizyon Programcılığı başarı sıralaması 536043, taban puanı 334.74742
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
Giyim Üretim Teknolojisi başarı sıralaması 500463, taban puanı 339.30540
Mimari Restorasyon başarı sıralaması 329231, taban puanı 366.39247
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)
Moda Tasarımı başarı sıralaması 1985390, taban puanı 229.62917
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Mimari Dekoratif Sanatlar başarı sıralaması 1940695, taban puanı 231.97525
Mimari Restorasyon başarı sıralaması 1594351, taban puanı 251.18561
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)
Geleneksel El Sanatları başarı sıralaması 2033394, taban puanı 227.14679
109451763 Grafik Tasarımı başarı sıralaması 1007327, taban puanı 290.06049
109451903 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı başarı sıralaması 1975729, taban puanı 230.12786
109450183 Mimari Dekoratif Sanatlar başarı sıralaması 1948406, taban puanı 231.57071
109451409 Mimari Restorasyon başarı sıralaması 1615052, taban puanı 249.97088
109490271 Seramik ve Cam Tasarımı başarı sıralaması 2008459, taban puanı 228.42638
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
Çini Sanatı ve Tasarımı başarı sıralaması 1926259, taban puanı 32.73631
Eser Korumabaşarı sıralaması 2063296, taban puanı 225.60097
Geleneksel El Sanatları başarı sıralaması 1973676 , taban puanı 30.23691
Grafik Tasarımı başarı sıralaması 1009944, taban puanı 289.86555
İç Mekan Tasarımı başarı sıralaması 1326606, taban puanı 267.65711
Mimari Dekoratif Sanatlar başarı sıralaması 2058295, taban puanı 225.86055
Mimari Restorasyonbaşarı sıralaması 1878230, taban puanı 235.29559
ÖSYM 2024 YKS TERCİH KILAVUZU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN