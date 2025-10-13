UZMAN İSİM RAKAM VERDİ





Orta vadede ise, yani insanların bile yarınını planlayabildiği, zor planladığı bugünlerde, şu risklerle, jeopolitik risklerin yükselişi, bir yandan Ortadoğu'da, bir yandan Asya'da çalan savaş tamtamıyla birlikte, çok zor ama bir konsensüsümüz var: 2025 sonu için 5.000-5.500 TL gram altını bekliyoruz. Yine gümüşü 2025'in sonu için 65-70 TL civarında bekliyoruz. 2026'da ise altının 6.000 TL üstü senaryoları konuşuluyor.

Gümüşte ise 75-90 TL bandına çıkabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken, gümüşün sadece bir yatırım aracı olarak değil, sanayide de kullanıldığı ve bu da gümüşün talebini etkileyen diğer etmenlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde bu söylemler, risklerin artışı, bizi yeni bir hikaye yazmaya altın ve gümüşte beklentilerimizi artırıyor açıkçası.



