Altın ve gümüş fiyatları yakından takip ediliyor. ABD’nin Çin’e yönelik yeni vergi hamlesiyle altın ve gümüş haftaya rekorla girerken, yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yöneldi. ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler ile altın ve gümüş haftaya rekorla başladı. 2025 yılında altın mı yoksa gümüş mü daha çok kazandıracak? Hangisi daha karlı? Altın yükselecek mi, gümüş yükselecek mi, düşer mi? İşte uzman isimden yatırım tavsiyesi...
ABD Başkanı Donald Trump, 10 Ekim’de Çin mallarına uygulanan gümrük tarifelerini %100 oranında artırma kararı aldı. Bu karar, Çin’in tungsten cevheri ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaların ardından geldi. Dünya tungsten piyasasının yaklaşık %70’ini kontrol eden Çin, ihracatı sınırlama kararıyla küresel tedarik zincirinde sarsıntı yarattı. Çin Ticaret Bakanlığı, aldığı kararı savunarak “savaş istemediklerini ancak bundan da korkmadıklarını” vurguladı.
Gümüş fiyatları ne kadar?
Bir ons gümüşün fiyatı bugün %2 artışla 51,46 dolara yükseldi. Böylece gümüş de tarihinin en yüksek seviyesini kaydetti. Bir kilogram gümüşün güncel fiyatı yaklaşık 1654 dolar civarında seyrediyor. Altın gibi gümüşteki yükselişin de temel nedenleri arasında ABD–Çin ticaret gerilimi, siyasi belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) ay sonunda faiz indirimine gideceği beklentisi yer alıyor.
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son günlerde fiziki arz yetersizliği ve güçlü yatırım talebi gibi bir dizi etken nedeniyle önemli ölçüde yükseldi. Bloomberg’in raporuna göre, fiziksel arzın azaldığı piyasada yatırımcılar Londra’ya yönelerek gümüş alımlarını artırdı. Fabrikalar ve maden şirketleri, yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor.
Kısa vadede arz sıkıntısının devam etmesi hâlinde gümüş fiyatı 52–55 dolar aralığını test edebilir. Ancak son dönemdeki hızlı yükseliş göz önünde bulundurulduğunda, 50–48 dolar seviyelerine kadar sınırlı bir düzeltme yaşanması da olası görünüyor.
Altın mı, gümüş mü daha karlı?
Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haberin haberine göre altın ve gümüşün seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Özcan'ın açıklamaları:
Son bir yıldaki küresel ekonomideki belirsizlikler, savaşlar, faiz kararları ve para politikaları, bütün bu fırtınaların ortasında yatırımcılar her zaman bir metale sarılırlar. Altın binlerce yıldır güvenli liman olma özelliğini koruyor. Fakat gümüş de hem sanayide hem yatırım aracı olarak çift karakterli yapısıyla yeni bir yükseliş hikayesi yazıyor. Şimdi altının seyrini şöyle bir ifade etmek isterim: 2025 yılında mevcut 3.000 TL ile başlayan gram altın, şu anda 5.400 TL'ye kadar dayandı, yani yatırımcısına yüzde 80 kazandırdı. Şimdi bu oranı daha iyi anlayabilmemiz için, yıl başından bu yana BİST 100 endeksi, yani Borsa yüzde 17-yüzde 18 civarında. Yıl başından bu yana Dolar 35 TL'den 41 TL'ye çıkarak yüzde 17-yüzde 18 civarında. Altın ise yüzde 80 civarında.
"PİYASADAKİ BELİRSİZLİK ALTIN VE GÜMÜŞE YARIYOR"
Altın yalnız paranın değil, belirsizliğin de bir ölçüsü. Dünya ne kadar kararsızsa, altın ve gümüş o kadar değerli hale dönecek. Tabii malumunuz biraz önce ifade ettiniz. Bu ticaret savaşları risk ortamı yaratıyor ve yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltiyor. Gümüşün yükselişi ise ayrı bir hikaye. 33 TL'den 67 TL'ye kadar dayandı. Yıl başında 33 TL'ydi, 67 TL'ye kadar dayandı. Yani altını solladı, yüzde 100'lük bir artışı geride bıraktı. Sanayide talep patlaması yaşanıyor: elektrikli araçlar, güneş panelleri, batarya teknolojileri hepsi gümüşe dayanıyor. Arz açığı büyüyor, madencilik kapasitesi talebe yetişemiyor artık. Yatırımcı da bunun fark etmiş durumda. Beklentilere geldiğimizde şunları söyleyebiliriz: Çok kısa vadede, önümüzdeki hafta için, tabii bu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşındaki ton çok bizi etkileyecek bu anlamda, piyasaları da etkileyeceğe benziyor.
"ALTIN VE GÜMÜŞ'TE YENİ BİR RALLİ BEKLENİYOR"
Ortadoğu'da İsrail barbarlığıyla birlikte yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın yürürlükte kalabilmesi ve uygulanabilmesi de piyasaları ciddi anlamda etkileyecek etmenlerden bir tanesi. Çünkü risk her yerde: politikada, piyasada, portföylerde ve biz bunu hissediyoruz. Yani kısa vadede önümüzdeki hafta altın ve gümüşü yeni bir ralli bekliyor diyebiliriz.
UZMAN İSİM RAKAM VERDİ
Orta vadede ise, yani insanların bile yarınını planlayabildiği, zor planladığı bugünlerde, şu risklerle, jeopolitik risklerin yükselişi, bir yandan Ortadoğu'da, bir yandan Asya'da çalan savaş tamtamıyla birlikte, çok zor ama bir konsensüsümüz var: 2025 sonu için 5.000-5.500 TL gram altını bekliyoruz. Yine gümüşü 2025'in sonu için 65-70 TL civarında bekliyoruz. 2026'da ise altının 6.000 TL üstü senaryoları konuşuluyor.
Gümüşte ise 75-90 TL bandına çıkabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken, gümüşün sadece bir yatırım aracı olarak değil, sanayide de kullanıldığı ve bu da gümüşün talebini etkileyen diğer etmenlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde bu söylemler, risklerin artışı, bizi yeni bir hikaye yazmaya altın ve gümüşte beklentilerimizi artırıyor açıkçası.
ALTINA MI GÜMÜŞE Mİ YATIRIM YAPMALI?
Şimdi şöyle, yatırımcıların en çok beklediği şeylerden bir tanesi, yatırımlarından en çok getiriyi sağlama. Şimdi altın bugüne kadar yüzde 80, gümüş ise yüzde 100'e yakın bir kazanç sağlamış, yüzde 100'ü de aşmış hatta. Gümüş bir zamanlar altının gölgesindeydi, şimdi kendi ışığını yaymaya başladı. Yani tabii bir yatırım tavsiyesi olarak değil ama gümüşü tercih etmeleri şu dönemde etkili olur diye düşünüyorum.