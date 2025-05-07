Pakistan Hindistan arasındaki gerginlik yerine savaşa bıraktı. Hindistan, 22 Nisan'daki saldırıyı gerekçe göstererek Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesine askeri operasyon başlattı. Saldırıya karşılık veren Pakistan, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü. İki nükleer gücün savaşın eşeğine gelmesi dünyayı diken üstüne getirdir. Peki Hindistan ve Pakistan bağımsızlığını kimden ne zaman aldı? Hindistan-Pakistan arasında kaç kez savaş çıktı? İşte Pakistan ve Hindistan hakkında detaylı bilgiler.
Hindistan'dan Keşmir bölgesinde gerilimi artıran bir adım daha geldi. Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda, şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı. Pakistan Başbakanı Şerif, saldırılara karşılık verildiğini açıkladı. Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğü belirtildi. Peki Hindistan ve Pakistan bağımsızlığını kimden ne zaman aldı?
Hindistan ve Pakistan bağımsızlığını kimden ne zaman aldı?
Pakistan ve Hindistan'ın kapladığı ve Asya alt kıtası veya Hindistan alt kıtası olarak adlandırılan geniş topraklar 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'nin sömürgesi haline gelmiştir. İngiltere bu toprakları Yedi Yıl Savaşları'ından (1756-1763) sonra 1763 Paris barışı ile Fransa'dan almıştı. İngiltere'nin Hindistan'ı tam bir sömürge olarak idare etmesiyle beraber özellikle 18'inci yüzyıldan itibaren yerli halk tarafın İngiliz idaresine karşı birçok mücadele hareketi gerçekleştirilmiştir.
I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere sadece Hint askerlerinden oluşan bir askeri kuvvet oluşturdu ve bu kuvveti özellikle Orta Doğu'da kullanmıştı. Bu yüzden İngiltere 1919'da Hindistan'ın bazı eyaletlerindeki yetkilerini halk tarafından seçilen yerli Hintlere bırakmak durumunda kalmıştır. Fakat bu küçük taviz Hindistan halkını tatmin etmekten uzak kalmıştır. Buna ek olarak Hindistanda Büyük Britanya'ya karşı bağımsızlık hareketi de genişlemişti. Bağımsızlık hareketinde Hinduların lideri Mahatma Gandi ve Kongre Partisi, Müslümanların lideri ise Muhammed Ali Cinnah ve Müslüman Ligi idi. Bu liderler İngiliz idaresine karşı uzun mücadele hareketine girişmiştir. İngiltere nihayet 1935'te, halk tarafından seçilmiş üyelerden meydana gelen eyalet meclisleri kurulmasını kabul etmiş ve 1937'de ilk seçimler yapılmıştır.
Asya'daki bütün sömürgelerinde olduğu gibi, II. Dünya Savaşı'nda Britanya Hindistanı da Hindistan Milli Ordusu adı ile bir kuvvet le Japonlara karşı savaşmıştır. Bunun sonucunda Büyük Britanya 1942'de Hindistan üzerindeki kontrolünü daha da gevşeterek, hükûmetin yerli halktan oluşması esasını getirmiştir. Sadece savunma ve dışişlerini kendi elinde tutmuştur. Aynı zamanda yaptığı bir açıklama ile de savaştan sonra Hindistan'a bağımsızlık vereceğini bildirmiştir.
Pakistan ve Hindistan kimden ne zaman ayrıldı?
Büyük Britanya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik ve askeri alanda zayıf duruma düşmesiyle birlikte Britanya Hindistanı'nın bölünmesine dair teoriler de ortaya atılmaya başlamıştı. Buna göre Britanya Hindistanı'nda Hindu nüfusun fazla olduğu bölgelerde Hindulara ait bir Hindistan devleti, Müslüman nüfusun fazla olduğu bölgelerde ise Müslümanlara ait bir Pakistan devleti kurulacaktı. Ancak 1947'deki bölünme sonrasında Müslümanlara ait olan Pakistan devletinin kurulmuş olmasına rağmen Müslümanların üçte biri hala Hindistan topraklarında kalıyordu. Bölünmenin doğru yapılmaması sonucunda bölgedeki Hindular, Müslümanlar ve Sihler arasında gerçekleşen toplumlararası savaşlar milyonlarca can kaybıyla sonuçlandı.
Hindistan-Pakistan arasında kaç kez savaş çıktı?
1947'de Britanya Hindistanı'nın bölünmesi ve Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana iki Güney Asya ülkesi birbirine karşı tam dört kez savaşmış ve sayısız kez sınır çatışması yaşamışlardır. 1971 Hindistan-Pakistan Savaşı hariç, direkt ya da dolaylı yoldan Hindistan ve Pakistan arasında gerçekleşen bütün savaş ve çatışmaların ana kaynağı Keşmir Sorunu olmuştur. İki ülke arasında ilişkiler halen savaş ekseninde sürmektedir.
Britanya Hindistanı'nın bölünmesine Keşmir, Cumnu, Haydarabad gibi prenslikle yönetilen bağımsız bölgeler de dahil edilmişti ve bu bölgelerin hükümdarına topraklarını Hindistan veya Pakistan'a katma seçeneği verilmişti. Fakat bu bölgelerin bölümü henüz yapılmamıştı. Bunun üzerine Hindistan ve Pakistan bölgede hak iddia etmeye başladılar ve bu da çatışmaların ana kaynağı oldu. İşte Pakistan ve Hindistan arasında çıkan savaşlar.
1. 1947 Savaşı (Birinci Keşmir Savaşı)
2. 1965 Savaşı (İkinci Keşmir Savaşı)
3. 1971 Savaşı
4. 1999 Savaşı