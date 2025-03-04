HSK görev yükseltme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerini kapsayan listeler, görev süresini tamamlayan yargı mensuplarını içeriyor. Hakim savcı atamaları HSK kararnamesine göre, Faik Ünlü İstanbul Hakimi, Yakup Güllü Bakırköy hakimi, Fırat Çankaya İzmir hakimi, Eda Bilgen Adana hakimi oldu. İşte isim isim tam liste.
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev yükseltme kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Birinci dereceye yükselen adli ve idari yargı mensuplarının listesi ilan edilirken, isimleri yer almayanların 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.
Kararlara göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla birinci dereceye yükselen ve ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı mensuplarının isimleri ilan edildi.
Süresini doldurmuş olmasına rağmen listede adı bulunmayan yargı mensupları, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK’ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilecek.
Ayrıca, 2024 yılı Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini tamamlayan ve HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen yargı mensuplarının listesi de Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlarda, 2 bin 265 hakim ve savcının ismi yer aldı. Görevde yükselme sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme, HSK tarafından yapılmaya devam edecek.
İşte Hakim savcı atamaları HSK kararnamesi isim listesi.
Faik ÜNLÜ İstanbul Hâkimi
Emel ÖZMEN Yargıtay Tetkik Hâkimi
Rumeysa ERASLAN Denizli Hâkimi
Yakup GÜLLÜ Bakırköy Hâkimi
Emre DOĞAN Yargıtay Tetkik Hâkimi
Yusuf GÖLLÜ Sivas Hâkimi
Emrah Onur ÖZTÜRK Yargıtay Tetkik Hâkimi (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Zeynep MEŞE Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kayhan ALPASLAN Gaziosmanpaşa Hâkimi
Fırat ÇANKAYA İzmir Hâkimi
İlyas GÜLMÜŞ Karşıyaka Hâkimi
Yeter KOCA Kayseri Hâkimi
İrem ATEŞ KOCATÜRK Bakırköy Hâkimi
Eda BİLGEN Adana Hâkimi
Hamza GÜLHAN Mardin Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
Murat ACER Bursa Hâkimi
Mehmet AFŞİN Yargıtay Tetkik Hâkimi
Berna TEMİRLEK ARPAZ Şanlıurfa Hakimi
Leyla ADIGÜZEL Gebze Hâkimi
Münire Şeyma AKKAYA Karaman Hâkimi
Neslihan ANIK Gördes Hâkimi
Serap COŞKUN Fethiye Hâkimi