Ayrıca, 2024 yılı Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini tamamlayan ve HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen yargı mensuplarının listesi de Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlarda, 2 bin 265 hakim ve savcının ismi yer aldı. Görevde yükselme sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme, HSK tarafından yapılmaya devam edecek.