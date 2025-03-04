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Hakim savcı atamaları HSK kararnamesi Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste

Hakim savcı atamaları HSK kararnamesi Resmi Gazete’de! İşte isim isim tam liste

09:514/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>HSK görev yükseltme kararları</p>
HSK görev yükseltme kararları

HSK görev yükseltme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerini kapsayan listeler, görev süresini tamamlayan yargı mensuplarını içeriyor. Hakim savcı atamaları HSK kararnamesine göre, Faik Ünlü İstanbul Hakimi, Yakup Güllü Bakırköy hakimi, Fırat Çankaya İzmir hakimi, Eda Bilgen Adana hakimi oldu. İşte isim isim tam liste.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görev yükseltme kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Birinci dereceye yükselen adli ve idari yargı mensuplarının listesi ilan edilirken, isimleri yer almayanların 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Kararlara göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla birinci dereceye yükselen ve ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı mensuplarının isimleri ilan edildi.

Süresini doldurmuş olmasına rağmen listede adı bulunmayan yargı mensupları, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK’ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilecek.

Ayrıca, 2024 yılı Aralık dönemi sonuna kadar sürelerini tamamlayan ve HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen yargı mensuplarının listesi de Resmi Gazete’de yer aldı. Kararlarda, 2 bin 265 hakim ve savcının ismi yer aldı. Görevde yükselme sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme, HSK tarafından yapılmaya devam edecek.

İşte Hakim savcı atamaları HSK kararnamesi isim listesi.

Faik ÜNLÜ İstanbul Hâkimi

Emel ÖZMEN Yargıtay Tetkik Hâkimi

Rumeysa ERASLAN Denizli Hâkimi

Yakup GÜLLÜ Bakırköy Hâkimi

Emre DOĞAN Yargıtay Tetkik Hâkimi

Yusuf GÖLLÜ Sivas Hâkimi

Emrah Onur ÖZTÜRK Yargıtay Tetkik Hâkimi (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Zeynep MEŞE Yargıtay Tetkik Hâkimi

Kayhan ALPASLAN Gaziosmanpaşa Hâkimi

Fırat ÇANKAYA İzmir Hâkimi

İlyas GÜLMÜŞ Karşıyaka Hâkimi

Yeter KOCA Kayseri Hâkimi

İrem ATEŞ KOCATÜRK Bakırköy Hâkimi

Eda BİLGEN Adana Hâkimi

Hamza GÜLHAN Mardin Hâkimi (İnsan Hakları Dairesi Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)

Murat ACER Bursa Hâkimi

Mehmet AFŞİN Yargıtay Tetkik Hâkimi

Berna TEMİRLEK ARPAZ Şanlıurfa Hakimi

Leyla ADIGÜZEL Gebze Hâkimi

Münire Şeyma AKKAYA Karaman Hâkimi

Neslihan ANIK Gördes Hâkimi

Serap COŞKUN Fethiye Hâkimi

HSK Atama Kararnamesi Resmi Gazete İsim Listesi İçin Tıklayın

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