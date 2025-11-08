Yeni Şafak
HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM 8 KASIM: 2025 hurda araç teşviki çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?

10:218/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi beklentisi, 2026 yılı yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Özellikle 16 yaş ve üzeri araç sahipleri, trafikten çekme desteğine yönelik yeni düzenlemeyi bekliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, araç yenilemeyi teşvik eden bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 hurda araç teşviki çıktı mı, Meclis gündemine gelecek mi?

Hurda araç sahiplerine yeni teşvik geliyor mu? 2026’ya girerken milyonlarca sürücünün gözü hükümetin açıklamasında. Eski araçların trafikten çekilmesini destekleyecek yeni hurda teşviki ve ÖTV indirimi için beklentiler artıyor. Peki 2025 hurda araç teşviki ne zaman açıklanacak, Resmî Gazete’de yayımlandı mı?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ, İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı, 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin uygun ödeme koşullarıyla araç sahibi olmalarını sağlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 ya da daha fazla çocuklu ailelere yönelik hazırlanan araç desteği ile düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı öngörülüyor.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki ÖTV indirimi konusunda henüz resmi bir tarih açıklanmasında bulunulmadı. Tasarının tüm detaylarıyla eksiksiz biçimde hazırlanması için teknik ve mali düzenlemelerin sürdüğü, kanunun vatandaş lehine olacak şekilde netleştirildiği ifade ediliyor.

