Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 7 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman’ı arama çalışmaları devam ediyor. Peki Huriye Helvacı ve oğlu Osman bulundu mu, aramalarda son durum nedir?
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürüttü.
Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara 4 iz arama köpek timi de eşlik etti.
Çalışmalarda Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri İlişi Çayı'nda aramalarını sürdürüyor. Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevre köylerde yürütüyor.
Torunu ve kızı sorulunca boğazı düğümlenen Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hira, "Torunum annesine, babasına ve bana çok bağlıydı." dedi. Huriye Helvacı'nın kardeşi de "Psikoloji ilaçlarını düzgün kullanmıyormuş. Eczane kayıtlarından en son haziran ayında aldığı belirlendi.
Eniştem yakın zamanda randevu almış ancak ablam gitmemiş. Ya başına bir iş geldi ya da ormanda kayboldu. Kaçmadı benim kardeşim. Kendi isteğiyle gittiyse de bizden zarar gelmez ona. Gören, duyan varsa haber versin ya da ablam kendisi bir ses versin." diye konuştu.