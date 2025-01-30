Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumunun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Peki Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? İşte SGK geri ödeme ilaç listesi.