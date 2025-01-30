SGK’nın karşıladığı ilaçlar listesi güncellendi. Yeni eklenen ilaçlar dahil edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 56 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını söyledi. İşte geri ödeme listesine alınan ilaçların isim listesi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hangi ilaçların geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumunun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Peki Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? İşte SGK geri ödeme ilaç listesi.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi güncellendi.
Bu düzenlemeler yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecektir. SGK tarafından geri ödeme listesine alınan ilaçların isimleri belli oldu.
Ödeme listesine alınan ilaçlar
3 adet kanser ilacı,
3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
2 adet kan ürünü,
2 adet alerji aşısı,
2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır. İşte SGK geri ödeme listesine alınan ilaçların isimleri:
JIDREN 15 MG + 45 MG TABLET, TEDAVI PAKETI 56 ADET (28 ADET 15 MG VE 28 ADET 45 MG TABLET)
JIDREN 30 MG + 60 MG TABLET, TEDAVI PAKETI 56 ADET (28 ADET 30 MG VE 28 ADET 60 MG TABLET)
JIDREN 30 MG + 90 MG TABLET, TEDAVI PAKETI 56 ADET (28 ADET 30 MG VE 28 ADET 90 MG TABLET)
KLARIMAX 500 MG FİLM KAPLI TABLET (14 TABLET)
KLORHEX PLUS 2.5 MG/ML + 1.2 MG/ML GARGARA, 200 ML
LACSELAC 667 MG/ML SURUP (250 ML)
LYMUNIR 50 MG 50 YUMUSAK KAPSUL
MINOPAR 120 MG/5 ML SURUP (150 ML)
NIMEJEL PLUS %1+%5 JEL (50 G)
OMHEAL 40 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL)
PANTGES 40 MG ENTERIK KAPLI TABLET (28 TABLET)
PERIEVILO N4-600E INFUZYONLUK ELEKTROLITLI AMINO ASIT COZELTISI, GLUKOZ COZELTISI VE LIPID EMULSIYONU (1000ML)
PERIEVILO N4-600E INFUZYONLUK ELEKTROLITLI AMINO ASIT COZELTISI, GLUKOZ COZELTISI VE LIPID EMULSIYONU (2000ML)
PERIEVILO N4-600E INFUZYONLUK ELEKTROLITLI AMINO ASIT COZELTISI, GLUKOZ COZELTISI VE LIPID EMULSIYONU (2500ML)
PHORLAN 5 MG FİLM KAPLI TABLET(56 TABLET)
PRIMEFLEKS % 0,9 IZOTONIK SODYUM KLORUR I.V. INFUZYONLUK COZELTI 1000 ML, SETSIZ
PRIMEFLEKS %0,9 IZOTONIK SODYUM KLORUR IRRIGASYONLUK COZELTI (500 ML)
REAMPLA 100 MG FILM KAPLI TABLET (21 FILM TABLET)
REAMPLA 125 MG FILM KAPLI TABLET (21 FILM TABLET)
REAMPLA 75 MG FILM KAPLI TABLET (21 FILM TABLET)
ROMPAG 75 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET)
ROMPAG 75 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)
RUDISTA 85 MG/500 MG FILM KAPLI TABLET (6 TABLET)
SETAPAR 120 MG/5 ML SURUP (100 ML)
SIMGAST 680 MG/80 MG/25 MG CIGNEME TABLETI (48 TABLET)
TOFENOL 5 MG FILM KAPLI TABLET (56 ADET)
TOLEDAK 500 MG FİLM KAPLI TABLET (14 ADET)
UNIKLAR 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSiYON TOZU (50 ML)
VIATAL 10 MG/ML INFUZYONLUK COZELTI (12 ADET)
WINCEF 90 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 100 ML
ZIVER 3 MG TABLET (12 ADET)
SGK geri ödeme listesine alınan ilaçların isimleri listesi için tıklayın