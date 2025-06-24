2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi, sırada yeni dönem hazırlıkları var. Okula ilk kez adım atacak minikler ve heyecanlı veliler için gözler ilkokul 1. sınıf kayıt tarihlerine çevrildi. “Kayıtlar ne zaman başlayacak? Nereden yapılacak? Herkesin kaydı otomatik mi olacak?” gibi sorular gündemde yer alıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılında 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?