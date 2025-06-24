2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Yeni dönem hazırlıkları ise şimdiden başladı. Özellikle çocukları ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan veliler, kayıt sürecine dair detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 1. sınıf kayıtlarının başlayacağı tarih ve izlenecek adımlar merak konusu. Peki, ilkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt işlemleri nasıl yapılacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi, sırada yeni dönem hazırlıkları var. Okula ilk kez adım atacak minikler ve heyecanlı veliler için gözler ilkokul 1. sınıf kayıt tarihlerine çevrildi. “Kayıtlar ne zaman başlayacak? Nereden yapılacak? Herkesin kaydı otomatik mi olacak?” gibi sorular gündemde yer alıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılında 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için kayıt işlemleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. (Değişik cümle:RG-17/1/2025-32785) İhtiyaç duyulması halinde kayıt işlemleri sırasında veliden su,elektrik veya doğalgaz kullanımına ait fatura istenebilir.
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.
Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.