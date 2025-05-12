iPhone’dan bilgisayara fotoğraf aktarmanın en hızlı yolu nedir? 2025’te en pratik yöntemler

Akıllı telefonlarımızda yüzlerce, hatta binlerce fotoğraf birikiyor. Ancak hafıza dolduğunda ya da yedeklemek gerektiğinde akla gelen ilk soru şu oluyor: iPhone’daki fotoğrafları bilgisayara nasıl hızlıca aktarırım? Bu işlem, hem zaman kazandırmalı hem de kalite kaybı olmadan yapılmalı.



