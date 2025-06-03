Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yeni bir istihdam imkanı sunuyor. Kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği sağlarken, destekli istihdam ile de işgücüne katılımı artırmayı amaçlıyor. Birçok alanda sunulan bu fırsatlar için başvurular başladı mı? Peki, kimler bu desteklerden yararlanabilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engelli ve eski hükümlüleri istihdam edeceklerini duyurdu. Bakan Vedat Işıkhan, serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli, zihinsel engelli bireylerin de aralarında bulunduğu "Destekli İstihdam Projesi" başvurularının başladığını açıkladı.
DESTEKLİ İSTİHDAM PROJESİNE BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Destekli İstihdam Projesi'ne başvurular 27 Haziran 2025 tarihinde bitecek. Bu proje kapsamında engelli bireyler, iş hayatına aktif bir şekilde katılım sağlayabilecek.
HİBE TUTARLARI NE KADAR OLACAK?
Engelli bireyler için kendi işini kurma hibe desteği: 580 bin TL’ye kadar
Eski hükümlüler için: 435 bin TL’ye kadar
Korumalı işyeri desteği: 720 bin TL’ye kadar
ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEKLER NELER?
İşe yerleştirme ve uyum desteği
Korumalı işyeri projeleri
Destekli istihdam uygulamaları
Kendi işini kurma hibe desteği
Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları
Destek teknolojileri
ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK DESTEKLER NELER?
Engelli ücret desteği
Engelli iş koçu veya danışmanı desteği
İş yeri düzenleme desteği
Kendi işini kurma hibe desteği
İşverenlere yönelik teşvikler
İŞVERENLERE YÖNELİK DESTEKLER NELER?
Engelli ücret desteği
Engelli iş koçu desteği
İş yeri düzenleme desteği