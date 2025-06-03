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İŞKUR ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE İSTİHDAM: Başvurular ne zaman bitecek, hibe desteği ne kadar?

İŞKUR ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE İSTİHDAM: Başvurular ne zaman bitecek, hibe desteği ne kadar?

15:323/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yeni bir istihdam imkanı sunuyor. Kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği sağlarken, destekli istihdam ile de işgücüne katılımı artırmayı amaçlıyor. Birçok alanda sunulan bu fırsatlar için başvurular başladı mı? Peki, kimler bu desteklerden yararlanabilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engelli ve eski hükümlüleri istihdam edeceklerini duyurdu. Bakan Vedat Işıkhan, serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli, zihinsel engelli bireylerin de aralarında bulunduğu "Destekli İstihdam Projesi" başvurularının başladığını açıkladı.


DESTEKLİ İSTİHDAM PROJESİNE BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Destekli İstihdam Projesi'ne başvurular 27 Haziran 2025 tarihinde bitecek. Bu proje kapsamında engelli bireyler, iş hayatına aktif bir şekilde katılım sağlayabilecek.


HİBE TUTARLARI NE KADAR OLACAK?

Engelli bireyler için kendi işini kurma hibe desteği: 580 bin TL’ye kadar

Eski hükümlüler için: 435 bin TL’ye kadar

Korumalı işyeri desteği: 720 bin TL’ye kadar



ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEKLER NELER?

İşe yerleştirme ve uyum desteği

Korumalı işyeri projeleri

Destekli istihdam uygulamaları

Kendi işini kurma hibe desteği

Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları

Destek teknolojileri







ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK DESTEKLER NELER?

Engelli ücret desteği

Engelli iş koçu veya danışmanı desteği

İş yeri düzenleme desteği

Kendi işini kurma hibe desteği

İşverenlere yönelik teşvikler




İŞVERENLERE YÖNELİK DESTEKLER NELER?

Engelli ücret desteği

Engelli iş koçu desteği

İş yeri düzenleme desteği

#İŞKUR
#Engelli İstihdamı
#eski hükümlü istihdamı
#Vedat Işıkhan
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