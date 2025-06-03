Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yeni bir istihdam imkanı sunuyor. Kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği sağlarken, destekli istihdam ile de işgücüne katılımı artırmayı amaçlıyor. Birçok alanda sunulan bu fırsatlar için başvurular başladı mı? Peki, kimler bu desteklerden yararlanabilecek?

1 /6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engelli ve eski hükümlüleri istihdam edeceklerini duyurdu. Bakan Vedat Işıkhan, serebral palsili, Down sendromlu ve otizmli, zihinsel engelli bireylerin de aralarında bulunduğu "Destekli İstihdam Projesi" başvurularının başladığını açıkladı.

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DESTEKLİ İSTİHDAM PROJESİNE BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK? Destekli İstihdam Projesi'ne başvurular 27 Haziran 2025 tarihinde bitecek. Bu proje kapsamında engelli bireyler, iş hayatına aktif bir şekilde katılım sağlayabilecek.



3 /6 HİBE TUTARLARI NE KADAR OLACAK? Engelli bireyler için kendi işini kurma hibe desteği: 580 bin TL’ye kadar Eski hükümlüler için: 435 bin TL’ye kadar Korumalı işyeri desteği: 720 bin TL’ye kadar



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ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK DESTEKLER NELER? İşe yerleştirme ve uyum desteği Korumalı işyeri projeleri Destekli istihdam uygulamaları Kendi işini kurma hibe desteği Mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları Destek teknolojileri













5 /6 ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK DESTEKLER NELER? Engelli ücret desteği Engelli iş koçu veya danışmanı desteği İş yeri düzenleme desteği Kendi işini kurma hibe desteği İşverenlere yönelik teşvikler





