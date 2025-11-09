İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel iş ilanları, farklı şehirlerde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımını kapsıyor. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanlarda, kamu ve özel sektör için birçok farklı kadroda açık pozisyon bulunuyor. Başvurular, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. İş arayan vatandaşlar, il, meslek ve eğitim düzeyine göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolayca ulaşabiliyor. İşte İŞKUR’un Kasım güncel iş ilanı listesi.

1 /34 Türkiye İş Kurumu aracılığıyla İŞKUR iş başvurusu yapmak isteyenler için İŞKUR açık iş ilanları yayımlandı; bu kapsamda en az lise mezunu binlerce personel alımı için fırsatlar sunuluyor, istihdamın artması adına kamu kurumlarından belediyelere, bakanlıklardan üniversitelere kadar geniş bir yelpazede alım duyuruları Kasım 2025 itibarıyla yenilendi. Personel alımları, çeşitli unvanlarda KPSS puanlı ve KPSS’siz başvurular kabul ediliyor. İşte İŞKUR iş ilanları.

2 /34 İŞKUR üzerinden her gün farklı sektörlerde binlerce iş ilanı yayımlanıyor. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, klinik destek elemanı, üretim ve paketleme elemanı ile şoför gibi birçok pozisyon için açık iş ilanları iş arayanlarla buluşturuluyor. Başvurular ise İŞKUR’un resmi internet sitesi ve il müdürlükleri aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. İşte İŞKUR iş başvurusu ekranı güncel açık iş ilanları listesi.





3 /34 Sağlık Bakanlığı İşçi Personel Alımı İlan Listesi ve Başvuru Ekranı İçin Tıklayın

4 /34

5 /34

6 /34

7 /34

8 /34

9 /34

10 /34

11 /34

12 /34

13 /34

14 /34

15 /34

16 /34

17 /34

18 /34

19 /34

20 /34

21 /34

22 /34

23 /34

24 /34

25 /34

26 /34

27 /34

28 /34

29 /34

30 /34

31 /34

32 /34 İŞKUR AÇIK İŞ İLANLAR İÇİN TIKLAYIN

33 /34