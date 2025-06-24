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İstanbul'da 24 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi: Hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 24 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi: Hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?

Tuğba Güner
10:5324/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul’da bugün planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un birçok ilçesinde yaşanacak olan Elektrik kesintilerini Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) açıkladı. Peki İstanbul’da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 24 Haziran 2025 Salı günü BEDAŞ’ın açıklamasına göre İstanbul’da elektrik kesilecek ilçeler ve elektriklerin kesileceği saatler…

İstanbul'da 24 Haziran Salı günü planlı elektrik kesintileri yaşanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik hizmetinin geçici olarak durdurulacağı duyuruldu. Kesinti bölgeleri ve sürelerine ilişkin detaylar sorgulama ekranları üzerinden paylaşılıyor. İşte 24 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi programı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 24 Haziran Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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İstanbul'da 24 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi: Hangi ilçede elektrikler ne zaman gelecek?