İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları, mektup veya paket gönderiminde adresin doğru şekilde ulaşması için kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor. İstanbul’da yaşayanlar ve gönderi yapmak isteyenler için ilçe ilçe posta kodları listesi haberimizde.
İstanbul’un posta kodları merak ediliyor. Peki, İstanbul’un her ilçesinin posta kodu kaç? İstanbul’da gönderi yaparken hangi posta kodunu kullanmanız gerekiyor? İşte ilçe ilçe detaylı posta kodları listesi…
İstanbul Posta Kodu Kaçtır?
Posta kodları il plakalarına göre belirlenmektedir. İstanbul'un plaka kodu 34'tür. Buna göre posta kodunun ilk iki rakamı 34 olarak belirlenir. İstanbul'un genel posta kodunun tamamı ise 34000 olarak belirlenmiştir.
İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları
Alfabetik sıraya göre şöyledir;
Adalar 34975
Arnavutköy 34275
Ataşehir 34758
Avcılar 34315
Bağcılar 34200
Bahçelievler 34180
Bakırköy 34158
Başakşehir 34494
Bayrampaşa 34035
Beşiktaş 34353
Beykoz 34810
Beylikdüzü 34520
Beyoğlu 34421
Büyükçekmece 34500
Çatalca 34550
Çekmeköy 34794
Esenler 34230
Esenyurt 34517
Eyüp 34060
Fatih 34096
Gaziosmanpaşa 34245
Güngören 34160
Kadıköy 34744
Kağıthane 34403
Kartal 34862
Küçükçekmece 34307
Maltepe 34854
Pendik 34893
Sancaktepe 34885
Sarıyer 34396
Silivri 34582
Sultanbeyli 34920
Sultangazi 34265
Şile 34990
Şişli 34360
Tuzla 34959
Ümraniye 34773
Üsküdar 34660