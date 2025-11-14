İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları, mektup veya paket gönderiminde adresin doğru şekilde ulaşması için kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor. İstanbul’da yaşayanlar ve gönderi yapmak isteyenler için ilçe ilçe posta kodları listesi haberimizde.

1 /4 İstanbul’un posta kodları merak ediliyor. Peki, İstanbul’un her ilçesinin posta kodu kaç? İstanbul’da gönderi yaparken hangi posta kodunu kullanmanız gerekiyor? İşte ilçe ilçe detaylı posta kodları listesi…

2 /4 İstanbul Posta Kodu Kaçtır? Posta kodları il plakalarına göre belirlenmektedir. İstanbul'un plaka kodu 34'tür. Buna göre posta kodunun ilk iki rakamı 34 olarak belirlenir. İstanbul'un genel posta kodunun tamamı ise 34000 olarak belirlenmiştir. İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Alfabetik sıraya göre şöyledir;

Adalar 34975

Arnavutköy 34275

Ataşehir 34758

Avcılar 34315

Bağcılar 34200

Bahçelievler 34180

Bakırköy 34158

Başakşehir 34494

Bayrampaşa 34035

Beşiktaş 34353

Beykoz 34810

Beylikdüzü 34520

Beyoğlu 34421

Büyükçekmece 34500

Çatalca 34550

Çekmeköy 34794

Esenler 34230

Esenyurt 34517

3 /4 Eyüp 34060



Fatih 34096



Gaziosmanpaşa 34245



Güngören 34160



Kadıköy 34744



Kağıthane 34403



Kartal 34862



Küçükçekmece 34307



Maltepe 34854



Pendik 34893

Sancaktepe 34885



Sarıyer 34396



Silivri 34582



Sultanbeyli 34920