İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları

12:5014/11/2025, Cuma
Posta kodları, mektup veya paket gönderiminde adresin doğru şekilde ulaşması için kritik bir bilgi olarak öne çıkıyor. İstanbul’da yaşayanlar ve gönderi yapmak isteyenler için ilçe ilçe posta kodları listesi haberimizde.

İstanbul’un posta kodları merak ediliyor. Peki, İstanbul’un her ilçesinin posta kodu kaç? İstanbul’da gönderi yaparken hangi posta kodunu kullanmanız gerekiyor? İşte ilçe ilçe detaylı posta kodları listesi…

İstanbul Posta Kodu Kaçtır?

Posta kodları il plakalarına göre belirlenmektedir. İstanbul'un plaka kodu 34'tür. Buna göre posta kodunun ilk iki rakamı 34 olarak belirlenir. İstanbul'un genel posta kodunun tamamı ise 34000 olarak belirlenmiştir.

 İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları


 Alfabetik sıraya göre şöyledir;


 Adalar 34975


 Arnavutköy 34275


 Ataşehir 34758


 Avcılar 34315


 Bağcılar 34200


 Bahçelievler 34180


 Bakırköy 34158


 Başakşehir 34494


 Bayrampaşa 34035


 Beşiktaş 34353


 Beykoz 34810


 Beylikdüzü 34520


 Beyoğlu 34421


 Büyükçekmece 34500


 Çatalca 34550


 Çekmeköy 34794


 Esenler 34230


 Esenyurt 34517

 Eyüp 34060



 Fatih 34096



 Gaziosmanpaşa 34245



 Güngören 34160



 Kadıköy 34744



 Kağıthane 34403



 Kartal 34862



 Küçükçekmece 34307



 Maltepe 34854



 Pendik 34893


 Sancaktepe 34885



 Sarıyer 34396



 Silivri 34582



 Sultanbeyli 34920

 Sultangazi 34265




 Şile 34990




 Şişli 34360




 Tuzla 34959




 Ümraniye 34773




 Üsküdar 34660

