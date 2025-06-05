Bayram namazı saatleri, Kurban Bayramı sabahına artık saatler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün idrak edilecek olan arefe günü sonrasında 6 Haziran sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak ve daha sonrasında kurban ibadetleri yerine getirilecek. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2025 Diyanet takvimine göre İstanbul Kurban bayramı namazı vakti
Kurban Bayramı'nın ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah namazına müteakip kılınan bayram namazının bu bayram saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta? 2025 İstanbul Kurban bayramı namazı saati!
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bayram namazı saatleri belli oldu. Her yıl olduğu en çok merak edilen konulardan biri bayram namazı saatleri oldu. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah namazının ardından kılınacak olan bayram namazı İstanbul'da saat 06:08'de kılınacak.
BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ VE UYGULAMA ŞEKLİ
Bayram namazı, İslam dini açısından önemli ibadetlerden biridir. Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise sünnet-i müekkede olarak kabul edilir. İki rekattan oluşan bu namaz, bayram sabahlarında topluca, camilerde veya açık alanlarda eda edilir. Bayramın manevi ruhunu pekiştiren bu ibadet, kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekât olarak kılınır ve içinde fazladan (zevaid) tekbirler bulunur. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:
Birinci Rekât
Niyet: “Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”
İftitah Tekbiri: Eller kulak hizasına kaldırılarak “Allahu Ekber” denir.
Sübhaneke duası okunur.
Ardından üç kez zevaid tekbiri alınır.
Fatiha ve bir zammı sure (örneğin A’lâ) okunur.
Rükû ve secde yapılır, ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât
Fatiha ve zammı sure (örneğin Gâşiye) okunur.
Üç kez daha zevaid tekbiri alınır.
Ardından rükû ve secde yapılır.
Oturuşta Ettehiyyatü, Salli-Barik, Rabbena duaları okunur.
İmam selam verir, namaz sona erer.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.