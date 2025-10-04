Yeni Şafak
Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

4/10/2025, Cumartesi
Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 4 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Beylikdüzü, Eyüpsultan, Esenyurt, Avcılar da var. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrikler hangi saatte kesilecek? İşte detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 4 Ekim Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Avcılar gibi ilçeler de bulunuyor. Vatandaşlar, elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini ve ne zaman yeniden geleceğini merak ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesintilerin detaylarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı.

