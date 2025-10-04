Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 4 Ekim Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Beylikdüzü, Esenyurt, Bağcılar, Eyüpsultan ve Avcılar gibi ilçeler de bulunuyor. Vatandaşlar, elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini ve ne zaman yeniden geleceğini merak ediyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, planlı kesintilerin detaylarını resmi internet siteleri üzerinden paylaştı.