İstanbul, hızla artan nüfusu ve sanayileşme ile birlikte ciddi hava kirliliği sorunlarıyla karşı karşıya. Şehirdeki yoğun trafik, fosil yakıtların fazla olması ve sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonlar, havanın olumsuz yönde etkilenmesine neden oluyor. Peki, İstanbul'da en kirli ve temiz havaya sahip ilçeler hangileri? İşte İstanbul'un en temiz ve en kirli havaya sahip ilçeleri...

1 /7 İstanbul'daki trafik yoğunluğu, hava kirliliğinin nedenleri arasında ilk sıraya yükselirken, ana yollara yakın ilçelerde kirlilik oranının daha da artıyor. İstanbul'da havası en temiz ve en kirli ilçeleri açıklandı.

2 /7 İSTANBUL'UN EN TEMİZ VE EN KİRLİ HAVASINA SAHİP İLÇELERİ

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisiyle İstanbul'da hava kirliliği yeniden gündeme geldi. Anlık olarak takip edilen hava kalitesi ölçümlerine göre, kentte en yüksek hava kirliliği Göztepe'de, en düşük ise Kumköy'de tespit edildi.

3 /7 İstanbul’daki hava kalitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından anlık olarak izleniyor.

4 /7 Yapılan değerlendirmelerde hava kalitesi değerleri; 0-50 arası "iyi", 50-100 arası "orta", 100-150 arası "hassas", 150-200 arası "sağlıksız", 200-300 arası "kötü" ve 300-500 arası "tehlikeli" şeklinde sınıflandırılıyor.

5 /7 İstanbul’un en kirli ilçesi Anadolu Yakası'nda

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, Avrupa Yakası’nda en temiz hava Kumköy’de ölçülürken, Anadolu Yakası’nda en yüksek kirlilik seviyesi Göztepe’de tespit edildi.



6 /7 Avrupa Yakası’ndaki hava kirliliği değerleri şu şekilde kaydedildi:

"Kumköy-9 (İyi), Sultangazi 1-16 (İyi), Sarıyer-33 (İyi), Arnavutköy-37 (İyi), Çatladıkapı-45 (İyi), Silivri MTHM-48 (İyi), Maslak-49 (İyi), Alibeyköy-54 (Orta), Beylikdüzü-54 (Orta), Kağıthane-55 (Orta), Esenyurt MTHM-55 (Orta), Avcılar-55 (Orta), Yenibosna-55 (Orta), Şirinevler MTHM-55 (Orta), Bağcılar-55 (Orta), Başakşehir MTHM-55 (Orta), Sultangazi MTHM-55 (Orta), Sultangazi 3-55 (Orta), Esenler-55 (Orta), Mecidiyeköy MTHM-55 (Orta), Beşiktaş-55 (Orta), Aksaray-56 (Orta)."