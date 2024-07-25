UKOME bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplandı. İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam görüşmeleri yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL oldu. Peki Peki İstanbul’da mavi kart, öğrenci, elektronik kart tek geçiş ne kadar kaç ₺ oldu?