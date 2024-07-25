İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL’ye yükseldi. Peki İstanbul’da mavi kart, öğrenci, elektronik kart tek geçiş ne kadar kaç ₺ oldu? İşte İstanbulkart İBB, metro, metrobüs akbil fiyatları.
UKOME bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplandı. İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam görüşmeleri yapıldı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz Ayı Toplantısı’nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL oldu. Peki Peki İstanbul’da mavi kart, öğrenci, elektronik kart tek geçiş ne kadar kaç ₺ oldu?
İstanbul’da tam basım ücreti ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldı. Böylece İstanbulkart tam 17.70 liradan 20 liraya yükseldi.
İstanbulkart Öğrenci akbil ücreti ne kadar oldu?
İstanbul’da ulaşıma yapılan zam sonrası öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.
İstanbulkart Öğrenci aylık abonman ücreti ne kadar oldu?
Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL’den 282,5 TL’ye çıktı.
Mavi kart ücreti ne kadar oldu?
Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.
Elektronik kart geçiş ücreti ne kadar oldu?
Tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya,
İki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya,
Üç geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya,
Dört geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya,
Beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya,
10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.
Metrobüs son durak ücreti ne kadar oldu?
Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.
İstanbul’da toplu taşımaya en son geçtiğimiz ocak ayında yüzde 18 ile 28.09 arasında değişen oranlarda zam yapılmıştı Yeni zamlı tarifeye göre; tam elektronik bilet 15 TL’den 17.70 TL’ye çıkmıştı. Marmaray tam parkur 33.20 TL’den 39.16 TL’ye çıkarken taksi indi-bindi ücreti 70 TL’den 90 TL’ye yükseltilmişti.