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Diyanet itikafa girilecek camiler listesini açıkladı

Diyanet itikafa girilecek camiler listesini açıkladı

09:4420/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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<p>İtikafa girilecek camiler listesi</p>
İtikafa girilecek camiler listesi

Kişi, itikaf süresince dünya işlerinden uzak durarak ibadet, zikir, dua ve Kur’an okumaya yoğunlaşır. Genellikle Ramazan ayının son on gününde yapılır ve sünnet-i müekkede olarak kabul edilir. Bu seneki itikaf tarihleri ve açık olan camiler de belli oldu. İşte itikaf girilecek camiler listesi…

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İ‘tikâf, 1 [2025-2026]; Müslim, İ‘tikâf, 1-5 [1171-1172]). Diyanet İşleri Başkanlığı itikafa girilecek camiler listesini paylaştı. Peki; 2025 itiraf ne zaman başlayacak? İstanbul'da itikafa girilecek camiler hangileri? İşte detaylar...


İTİKAF TARİH﻿LERİ 2025

İtikaf Başlama Tarihi: 19 Mart 2025

İtikaf Bitiş Tarihi: 30 Mart 2025


İtikafa yapılan camiler listesi için TIKLAYIN

İTİKAF NEDİR?

Fıkıh terimi olarak itikaf bir mescidde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak inzivaya çekilmek demektir. Hadis kaynakları Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretten sonra her yıl ramazanın son on gününde itikafa çekildiğini, hanımlarının da genelde Resûl-i Ekrem'le birlikte itikaf yaptığını nakleder (Buhârî, "İ'tikâf", 3; Müslim, "Hayz", 6; Tirmizî, "Savm", 80). Peygamberimizin ramazanın son on gününde daha fazla ibadet ettiği bilinmektedir. Âişe vâlidemizin belirttiğine göre Resûl-i Ekrem ramazanın son on gününe girildiğinde bütün geceyi ihya eder; ailesini uyandırır ve kadınlardan ayrı kalırdı.

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Diyanet itikafa girilecek camiler listesini açıkladı