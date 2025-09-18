İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi duyurularını düzenli olarak paylaşmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Perşembe günü İzmir’in bazı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, İZSU’nun resmi sayfası üzerinden planlı kesinti sorgulaması yaparak yaşadıkları bölgede su kesintisi olup olmadığını öğrenebiliyor. İşte 18 Eylül tarihli İZSU planlı su kesintileri ve etkilenecek ilçeler.

1 /6 İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından düzenli olarak paylaşılan su kesintisi bildirimleri ve planlı kesinti sorgulama portalı, vatandaşlar arasında yoğun ilgi görüyor. Barajlardaki su seviyesinin oldukça düşmesi ve planlı kesintiler nedeniyle bazı ilçelerde belirlenene saatlerde su kesintisi uygulanacak. Peki, İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 18 Eylül Perşembe İZSU planlı su kesintileri.

2 /6 BAYRAKLI KÖRFEZ, ONUR 18.09.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 7398/5 SOKAK NO:21 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.ONUR POMPA DEVRE DIŞI BIRAKILDI.

3 /6 KARABAĞLAR DEVRİM, GÜNALTAY, KİBAR 18.09.2025 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 3770---14 ÖNÜ

KARŞIYAKA YALI 18.09.2025 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası CAHER DUDAYEV NO:22 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.6503 X 6436 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI.

4 /6 KINIK AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI 17.09.2025 saat 09:13 ile 18.09.2025 saat 11:13 arasında yaklaşık 26 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası OSMANİYE MAHALLESİ DELEZEYOLU SOKAKTA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KINIK İLÇESİ MERKEZ MAHALLERİNDE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANCAKTIR.

5 /6 MENEMEN ATATÜRK PLASTİK OSB, GAZİ, GÖLCÜK, IRMAK, İNCİRLİ PINAR, İSTİKLAL, ULUS, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 17.09.2025 saat 23:00 ile 18.09.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Diğer PLANLI KESİNTİ.