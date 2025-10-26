İZSU’dan su kesintisi duyurusu geldi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde meydana gelen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. Planlı kesintiler kapsamında Bergama, Buca ve Çiğli’nin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt veren İZSU, ekiplerin onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından şebekeye yeniden su verileceğini bildirdi. İşte 26 Ekim İZSU su kesintisi programı ve detaylar.

1 /7 İZSU’dan yapılan su kesintisi duyurusu vatandaşların dikkatine sunuldu. İZSU’dan açıklamasına göre, İzmir’de altyapı arızaları nedeniyle şehrin çeşitli mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Ödemiş ve Seferihisar da yer alıyor. “İzmir’de sular ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt olarak İZSU, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şebekeye su verileceğini belirtti. İşte İZSU su kesintisi 26 Ekim programı açıklandı. İzmir’de sular ne zaman gelecek? Sular saat kaçta gelecek, kesinti ne kadar sürecek?

2 /7 BERGAMA FEVZİPAŞA 26.10.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FEVZİPAŞA MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.

3 /7 BUCA KAYNAKLAR MERKEZ, 29 EKİM 26.10.2025 saat 12:45 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GDZ ELEKTRİĞİN ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGEYE SU VERİLEMİYOR.

4 /7 ÇİĞLİ ATAŞEHİR 26.10.2025 saat 12:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası Ø 350 LİK İSALE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. BÖLGE HAT VANASI KAPATILDI. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KESİNTİDEN ETKİLENMEKTEDİR.

5 /7 GÜZELBAHÇE YELKİ 26.10.2025 saat 07:30 ile 11:55 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2251 sokaktaki ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPATILMISTIR.

6 /7 ÖDEMİŞ ÇAYLI 26.10.2025 saat 12:20 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ÇAYLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.