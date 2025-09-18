Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumları, 13 Eylül Cumartesi günü düzenlendi. Adaylar ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden; ikinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden teste tabii tutuldu. Sınavların sona ermesinin ardından adaylar 85 puan ile hangi kurum ve kadrolara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. KPSS Lisans puanı ile girilebilecek kurumlar merak konusu oldu. Peki, Kaç puanla nereye atanırım? 80,81,82,83,84,85 puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 80–90 puan arası alım yapan kurumlar

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.





2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 KPSS Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı. Sınav sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda tercih takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait A Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Ancak 2025 KPSS lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.



KPSS 80-90 PUANLA NEREYE ATANILIR?

2025 KPSS atama puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS tercih kılavuzu ile atama puanları netlik kazanacak.

