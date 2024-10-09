Personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bakanlıklar başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu memur alımı, sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacak. Kamu personel alım ilanları, memur ve işçi kadrolarına başvuru yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS sınav sonuçları sonrası aldıkları puanlarla kamuya atanmak isteyenler, kamu alımı iş ilanlarını takip ediyor. Özellikle KPSS'siz kamu personel alım seçenekleri, sınav şartları aranmaksızın iş sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki hangi kamu kurumu alım yapıyor? İşte kamu personel alımı Ekim ve kasım ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…

1 /24 Memur olmak isteyen ancak KPSS sınavına girmek zorunda kalmak istemeyenler için müjde! Kamu kurumları, işçi alımı başta olmak üzere çeşitli pozisyonlarda KPSS’siz personel alımı yapmaktadır. İŞKUR'u takip ederek, Cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumun ilanlarına ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kamu personel alımı iş ilanları ile binlerce memur, işçi, sözleşmeli personel alımı alınacak. Resmi Gazete iş ilanları ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacını karşılamak için düzenli olarak iş ilanı yayınlamakta.

2 /24 Kamu alımları kapsamında, çeşitli kamu kurumları personel alımı yapmaya devam ediyor. Eğer kamu personel alımı ile ilgileniyorsanız, hangi kamu kurumu alım yapıyor sorusunun cevabını merak ediyorsanız, düzenli olarak yayınlanan duyuruları takip etmenizde fayda var. Özellikle, birçok kamu kurumu, yılın belirli dönemlerinde farklı branşlarda personel istihdamı için alım yapmaktadır. Bu alımlar, kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Başvurularınızı kaçırmamak için hangi kurumun alım yaptığına dair güncel bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki Kamu personel alımı iş ilanları ile hangi kurum elaman alıyor? İşte detaylar.

3 /24 KPSS şartı aranmaksızın yapılan kamu personeli alımları, hem iş arayanlar hem de kamu kurumları için önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, memur ve işçi pozisyonlarında çeşitli seçenekleri beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda personel ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ilanlara başvurarak kariyerinizi devlet hizmetinde sürdürebilirsiniz. Peki hangi kurum kamu personeli alacak? İşte kamu alımı iş ilanı ile personel alacak kurumlar ile kamu personel alımı başvuru tarihleri.

4 /24 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı bilişim personeli alımı (24 Eylül 8 Ekim)

5 /24 Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı (7-21 Ekim)

6 /24 Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı (17-25 Ekim)

7 /24 Yükseköğretim Kalite Kuru uzman yardımcısı alımı (21 Ekim 4 Kasım)

8 /24 Yargıtay sözleşmeli bilişim personeli alımı (30 Eylül - 11 Ekim)

9 /24 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı personel alımı (16 Eylül-25 Ekim)

10 /24 Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı (14-25 Ekim)

11 /24 Yargıtay sözleşmeli bilişim personeli alımı (30 Eylül - 11 Ekim)

12 /24 İstanbul Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı (2-16 Ekim)

13 /24 Milli Savunma Bakanlığı askeri personel alımı (2-20 Ekim)

14 /24 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı (7 -11 Ekim)

15 /24 KOSGEB bilişim personeli alımı (15-31 Ekim)

16 /24 TÜBİTAK işçi alımı (1-7 Ekim)

17 /24 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı bilişim personeli alımı (24 Eylül -8 Ekim)

18 /24 Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş yardımcısı alımı (14 - 25 Ekim)

19 /24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı idari personel alımı (10 - 20 Ekim) Adalet bakanlığı icra müdür yardımcısı alımı (24 - 30 Ekim)

20 /24 İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alımı (23 Eylül-7 Ekim)

21 /24 Adalet Bakanlığı icra müdür yardımcısı alımı (24-30 Ekim)

22 /24 Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı (16 Eylül 25 Ekim)

23 /24 Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı (17-25 Ekim)