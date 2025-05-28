Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KPSS başvuru tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), devlet memurluğu hayali kuran yüz binlerce adayın odak noktası olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2025 yılı sınav takvimi ile birlikte, KPSS 2025 başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve güncel gelişmeler adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Kamuda istihdam şansı yakalamak isteyenler 2025 KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2025 KPSS ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından 2025 sınav takviminin açıklanmasının ardından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 2025 KPSS ne zaman? İşte merak edilip araştırılan KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi sınav ve başvuru tarihleri...
KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ
ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise bu yıl yapılmayacak.
KPSS SONUÇ TARİHİ
KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak. Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
KPSS, farklı eğitim düzeylerine ve kamu kadrolarına göre birkaç kategoriye ayrılır:
1. KPSS Lisans (KPSS A ve B Grubu)
Kimler başvurabilir?
En az 4 yıllık lisans (üniversite) mezunu olanlar.
Mezun durumda olmayan ama sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri (başvuru yapabilir).
Not: KPSS A grubu kadrolar (müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi) sadece lisans mezunlarına yöneliktir. KPSS B grubu ise daha genel memuriyetler içindir.
2. KPSS Ön Lisans
Kimler başvurabilir?
2 yıllık ön lisans mezunları.
Sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda olan ön lisans öğrencileri de başvurabilir.
3. KPSS Ortaöğretim
Kimler başvurabilir?
Lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri.
4. Öğretmenlik İçin KPSS (ÖABT Dahil)
Kimler başvurabilir?
Eğitim fakültesi mezunları ya da pedagojik formasyon eğitimi almış lisans mezunları.
MEB'e bağlı okullarda öğretmenlik yapabilmek için bu KPSS’ye girilmesi gerekir.