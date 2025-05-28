Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KPSS başvuru tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), devlet memurluğu hayali kuran yüz binlerce adayın odak noktası olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan 2025 yılı sınav takvimi ile birlikte, KPSS 2025 başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve güncel gelişmeler adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Kamuda istihdam şansı yakalamak isteyenler 2025 KPSS başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2025 KPSS ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

1 /5 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM tarafından 2025 sınav takviminin açıklanmasının ardından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 2025 KPSS ne zaman? İşte merak edilip araştırılan KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür, KPSS Alan Bilgisi sınav ve başvuru tarihleri...

2 /5 KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise bu yıl yapılmayacak.





3 /5 KPSS SONUÇ TARİHİ KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak. Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.





4 /5 KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.