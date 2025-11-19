Haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar yerini dondurucu soğuklara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve global hava tahmin raporlarına göre, Türkiye Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceği o kritik tarihi işaret etti. İşte il il hava durumu ve beklenen kar yağışı haritası...
Kasım ayının ortasına kadar süren ve halk arasında "Pastırma Yazı" olarak bilinen ılıman hava dalgası, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla etkisini yitirmeye başlıyor. Meteoroloji kaynaklarından alınan son verilere göre, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava ile Sibirya üzerinden sarkan soğuk hava dalgası Türkiye üzerinde birleşmek üzere.
Sıcaklıklar Çakılacak: Montları Hazırlayın!
Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşları sert bir hafta sonu bekliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma gününden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle (Poyraz ve Karayel) birlikte hissedilen sıcaklık değerlerinde ani ve sert düşüşler yaşanacak.
Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin getireceği "soğuk algınlığı" ve "grip" salgınlarına karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiği konusunda uyarıyor.
"Efsane Kış" Geri mi Dönüyor?
İklim bilimciler, 2025 kışının "La Niña" etkisiyle son yılların en sert kışlarından biri olabileceğini belirtiyor. Kasım ayının son haftasında beklenen bu soğuk hava dalgası, Aralık ve Ocak aylarında yaşanacak yoğun kar yağışlarının bir "fragmanı" niteliğinde. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kar kalınlığının şimdiden mevsim normallerini zorlaması bekleniyor.
O TARİHTE İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar tarihi verdi. En yakın kar yağışı beklentisinin 20 Ocak ile 15 Şubat tarihleri arasında olduğunu aktardı. "Yani daha önceki yıllarda oluşmuş istatistiklere yaklaşan bir tablo var özellikle İstanbul ve batı bölgeler için kar yağışı en yakın o zamanlarda gözüküyor. Sıcak günlerin sayısı biraz Aralık ayında da fazla olacak gözüküyor soğuk günlere nazaran. Yani biraz daha ılıman bir Aralık ama yine yağışları ortalamalar civarında olan bir Aralık bizleri bekliyor olacak."
DON VE BUZLANMA RİSKİ VAR MI?
Buzlanma ve don tehlikesine dikkat çeken Tek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Buzlanma ve don riski gece saatleri için mevcut durumda. Çünkü sadece o yüksek basıncın olduğu günlerde gece sıcaklıkları çok daha fazla düşüyor. Örneğin önümüzdeki günlerde şimdi Erzurum'da -4, -5 dereceleri görülürken gece sıcaklıklarında, önümüzdeki günlerde bu sıcaklıklar -15, -16 derecelere kadar düşecek. Gece ayazları oluşmaya başlayacak. Bu da tabii ki beraberinde buzlanmayı getirecek. Özellikle de bu yağışın ardından buzlanma riski çok daha yüksek gözüküyor yurdun doğusunda, iç bölgelerde. Zaman zaman bu yüksek basınç ve serin hava aslında var ama yüksek basınçtan dolayı gün içerisinde hafif sıcaklık artsa da gece sıcaklıklarında çok düşük değerler olacak. Oralarda da buzlanma riski gözüküyor. Özellikle bu da yurdun orta ve doğu kesimleri için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. "