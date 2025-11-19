DON VE BUZLANMA RİSKİ VAR MI?





Buzlanma ve don tehlikesine dikkat çeken Tek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Buzlanma ve don riski gece saatleri için mevcut durumda. Çünkü sadece o yüksek basıncın olduğu günlerde gece sıcaklıkları çok daha fazla düşüyor. Örneğin önümüzdeki günlerde şimdi Erzurum'da -4, -5 dereceleri görülürken gece sıcaklıklarında, önümüzdeki günlerde bu sıcaklıklar -15, -16 derecelere kadar düşecek. Gece ayazları oluşmaya başlayacak. Bu da tabii ki beraberinde buzlanmayı getirecek. Özellikle de bu yağışın ardından buzlanma riski çok daha yüksek gözüküyor yurdun doğusunda, iç bölgelerde. Zaman zaman bu yüksek basınç ve serin hava aslında var ama yüksek basınçtan dolayı gün içerisinde hafif sıcaklık artsa da gece sıcaklıklarında çok düşük değerler olacak. Oralarda da buzlanma riski gözüküyor. Özellikle bu da yurdun orta ve doğu kesimleri için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. "



