Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için 43 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. KGM işçi alımı başvuruları, 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci sona eren adaylar, şimdi kura çekimi sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki KGM kura çekimi yapıldı mı? Asil ve yedek aday listeleri ne zaman ilan edilecek?
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) 2025 yılı sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı. Farklı meslek gruplarına yönelik yapılacak alımlar için başvurular 16 Haziran itibarıyla sona erdi. 43 kişinin alınacağı süreçte gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek liste ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı kura çekimi için sonuç duyurusu henüz yapılmadı. İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, asıl sayının 4 katı kadar yedek aday kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİMLİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:
1. Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Karla Mücadele Aracı) (ehliyet kodu 105.43)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur. (Kura sonucu atananlar Sürücü Operatörü unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)
2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
6. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.
7. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
8. İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
10. Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
11. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.
12. Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.
13. Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.
14. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
15. İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması zorunludur.