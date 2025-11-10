Yeni Şafak
Kasım 2025 ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemesi yattı mı? Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-Devlet ekranı

Kasım 2025 ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemesi yattı mı? Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-Devlet ekranı

Kasım ayına ilişkin toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık, kapsamlı ve insan odaklı sosyal yardım politikalarını sürdürüyor. Peki, Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? Yaşlı ve engelli maaşı sorgulama e-Devlet ekranı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık düzenli olarak hak sahiplerine yatırılan yaşlı ve engelli aylıklarının Kasım ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Peki, yaşlı ve engelli maaşı nereden sorgulanır? İşte, detaylar...

Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı?

Kasım ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasıma yönelik 7,11 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, bu hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini belirtti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının yatıp yatmadığına dair bilgiyi e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

