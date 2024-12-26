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Katılım bankaları kar payı oranları belli oldu: 100, 200, 500, 800.000 TL ve 1.000.000 TL'nin 6 aylık getirisi ne kadar?

Katılım bankaları kar payı oranları belli oldu: 100, 200, 500, 800.000 TL ve 1.000.000 TL'nin 6 aylık getirisi ne kadar?

16:4126/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık esaslarına dayanan bir finans modelidir. Bu sistemde, fon sahiplerinin birikimleri yatırım projelerinde değerlendirilir ve elde edilen reel gelir, önceden belirlenen oranlar çerçevesinde fon sahipleriyle paylaşılır. Peki katılım bankalarının kar payı oranları ne kadar? İşte ALBARAKA TÜRK, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın güncel yüzdeler ile 6 aylık getiri miktarları...

Kâr payı hesaplama, bankanın elde ettiği kârın mevduat sahipleri ile paylaşılmasını esas alır. Bu hesaplama, bankanın yıl içinde gerçekleştirdiği yatırımların getirisinin, mevduat sahiplerinin yatırdığı tutar ve süresi dikkate alınarak yapılır. İşte bankaların güncel oranları ile 6 aylık getiri hesaplamları

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

100.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

18.967,06 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

17.070,35 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

200.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

37.934,12 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

34.140,71 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

300.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

56.901,18 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

51.211,06 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

400.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

75.868,24 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

68.281,42 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

500.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

94.835,30 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

85.351,77 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

600.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

113.802,36 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

102.422,12 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

700.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

132.769,42 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

119.492,48 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

800.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

151.736,48 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

136.562,83 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

900.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

170.703,54 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Net Kâr

153.633,19 TRY

ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ

1.000.000 TL İÇİN:

Brüt Kâr

189.670,60 TRY

Brüt Oran (Yıllık)

% 38.46

Aşağıdaki hesaplamalar 6 ay üzerinden yapılmıştır.

VAKIF KATILIM 100.000 TL İÇİN

Brüt Kâr

14.277,55 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

12.849,79 TL

VAKIF KATILIM 200.000 TL İÇİN

﻿Brüt Kâr

28.555,10 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

25.699,59 TL

VAKIF KATILIM 300.000 TL İÇİN

﻿Brüt Kâr

42.832,64 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

38.549,38 TL

VAKIF KATILIM 400.000 TL İÇİN

﻿Brüt Kâr

57.110,19 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

51.399,17 TL

VAKIF KATILIM 500.000 TL İÇİN

﻿Brüt Kâr

71.387,74 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

64.248,97 TL

VAKIF KATILIM 600.000 TL İÇİN

﻿Brüt Kâr

85.665,29 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

77.098,76 TL

VAKIF KATILIM 700.000 TL İÇİN

﻿Brüt Kâr

99.942,83 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

89.948,55 TL

VAKIF KATILIM 800.000 TL İÇİN

Brüt Kâr

114.220,38 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

102.798,34 TL

VAKIF KATILIM 900.000 TL İÇİN

﻿Brüt Kâr

128.497,93 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

115.648,14 TL

VAKIF KATILIM 1.000.000 TL İÇİN

﻿﻿Brüt Kâr

1.427,75 TL

Hesaba Yatacak Tahmini Tutar

1.284,98 TL

Aşağıdaki hesaplamalar 6 ay üzerinden yapılmıştır.

ZİRAAT KATILIM 200.000 TL İÇİN

Net Getiri

30.223,53

TRY

Brüt Getiri

32.674,09

TRY

ZİRAAT KATILIM 300.000 TL İÇİN

Net Getiri

45.335,29

TRY

Brüt Getiri

49.011,13

TRY

ZİRAAT KATILIM 400.000 TL İÇİN

Net Getiri

60.447,06

TRY

Brüt Getiri

65.348,17

TRY

ZİRAAT KATILIM 500.000 TL İÇİN

Net Getiri

75.558,82

TRY

Brüt Getiri

81.685,21

TRY

ZİRAAT KATILIM 600.000 TL İÇİN

Net Getiri

90.670,59

TRY

Brüt Getiri

98.022,26

TRY

ZİRAAT KATILIM 700.000 TL İÇİN

Net Getiri

105.782,35

TRY

Brüt Getiri

114.359,30

TRY

ZİRAAT KATILIM 800.000 TL İÇİN

Net Getiri

120.894,12

TRY

Brüt Getiri

130.696,34

TRY

ZİRAAT KATILIM 900.000 TL İÇİN

Net Getiri

136.005,88

TRY

Brüt Getiri

147.033,38

TRY

ZİRAAT KATILIM 1.000.000 TL İÇİN

Net Getiri

151.117,65

TRY

Brüt Getiri

163.370,43

TRY

#katılım bankası
#Kar payı hesaplama
#Vakıf Katılım

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