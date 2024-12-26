Katılım bankaları kar payı oranları belli oldu: 100, 200, 500, 800.000 TL ve 1.000.000 TL'nin 6 aylık getirisi ne kadar?

Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık esaslarına dayanan bir finans modelidir. Bu sistemde, fon sahiplerinin birikimleri yatırım projelerinde değerlendirilir ve elde edilen reel gelir, önceden belirlenen oranlar çerçevesinde fon sahipleriyle paylaşılır. Peki katılım bankalarının kar payı oranları ne kadar? İşte ALBARAKA TÜRK, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın güncel yüzdeler ile 6 aylık getiri miktarları...

1 /30 Kâr payı hesaplama, bankanın elde ettiği kârın mevduat sahipleri ile paylaşılmasını esas alır. Bu hesaplama, bankanın yıl içinde gerçekleştirdiği yatırımların getirisinin, mevduat sahiplerinin yatırdığı tutar ve süresi dikkate alınarak yapılır. İşte bankaların güncel oranları ile 6 aylık getiri hesaplamları

2 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 100.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 18.967,06 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 17.070,35 TRY

3 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 200.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 37.934,12 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 34.140,71 TRY

4 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 300.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 56.901,18 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 51.211,06 TRY

5 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 400.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 75.868,24 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 68.281,42 TRY

6 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 500.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 94.835,30 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 85.351,77 TRY

7 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 600.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 113.802,36 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 102.422,12 TRY

8 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 700.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 132.769,42 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 119.492,48 TRY

9 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 800.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 151.736,48 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 136.562,83 TRY

10 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 900.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 170.703,54 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46 Net Kâr 153.633,19 TRY

11 /30 ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ 1.000.000 TL İÇİN: Brüt Kâr 189.670,60 TRY Brüt Oran (Yıllık) % 38.46

12 /30 Aşağıdaki hesaplamalar 6 ay üzerinden yapılmıştır. VAKIF KATILIM 100.000 TL İÇİN Brüt Kâr 14.277,55 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 12.849,79 TL

13 /30 VAKIF KATILIM 200.000 TL İÇİN ﻿Brüt Kâr 28.555,10 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 25.699,59 TL

14 /30 VAKIF KATILIM 300.000 TL İÇİN ﻿Brüt Kâr 42.832,64 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 38.549,38 TL

15 /30 VAKIF KATILIM 400.000 TL İÇİN ﻿Brüt Kâr 57.110,19 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 51.399,17 TL

16 /30 VAKIF KATILIM 500.000 TL İÇİN ﻿Brüt Kâr 71.387,74 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 64.248,97 TL

17 /30 VAKIF KATILIM 600.000 TL İÇİN ﻿Brüt Kâr 85.665,29 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 77.098,76 TL

18 /30 VAKIF KATILIM 700.000 TL İÇİN ﻿Brüt Kâr 99.942,83 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 89.948,55 TL

19 /30 VAKIF KATILIM 800.000 TL İÇİN Brüt Kâr 114.220,38 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 102.798,34 TL

20 /30 VAKIF KATILIM 900.000 TL İÇİN ﻿Brüt Kâr 128.497,93 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 115.648,14 TL

21 /30 VAKIF KATILIM 1.000.000 TL İÇİN ﻿﻿Brüt Kâr 1.427,75 TL Hesaba Yatacak Tahmini Tutar 1.284,98 TL

22 /30 Aşağıdaki hesaplamalar 6 ay üzerinden yapılmıştır. ZİRAAT KATILIM 200.000 TL İÇİN Net Getiri 30.223,53 TRY Brüt Getiri 32.674,09 TRY

23 /30 ZİRAAT KATILIM 300.000 TL İÇİN Net Getiri 45.335,29 TRY Brüt Getiri 49.011,13 TRY

24 /30 ZİRAAT KATILIM 400.000 TL İÇİN Net Getiri 60.447,06 TRY Brüt Getiri 65.348,17 TRY

25 /30 ZİRAAT KATILIM 500.000 TL İÇİN Net Getiri 75.558,82 TRY Brüt Getiri 81.685,21 TRY

26 /30 ZİRAAT KATILIM 600.000 TL İÇİN Net Getiri 90.670,59 TRY Brüt Getiri 98.022,26 TRY

27 /30 ZİRAAT KATILIM 700.000 TL İÇİN Net Getiri 105.782,35 TRY Brüt Getiri 114.359,30 TRY

28 /30 ZİRAAT KATILIM 800.000 TL İÇİN Net Getiri 120.894,12 TRY Brüt Getiri 130.696,34 TRY

29 /30 ZİRAAT KATILIM 900.000 TL İÇİN Net Getiri 136.005,88 TRY Brüt Getiri 147.033,38 TRY