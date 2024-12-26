Katılım bankaları kar payı oranları belli oldu: 100, 200, 500, 800.000 TL ve 1.000.000 TL'nin 6 aylık getirisi ne kadar?

Katılım bankacılığı, faizsiz bankacılık esaslarına dayanan bir finans modelidir. Bu sistemde, fon sahiplerinin birikimleri yatırım projelerinde değerlendirilir ve elde edilen reel gelir, önceden belirlenen oranlar çerçevesinde fon sahipleriyle paylaşılır. Peki katılım bankalarının kar payı oranları ne kadar? İşte ALBARAKA TÜRK, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın güncel yüzdeler ile 6 aylık getiri miktarları...
Kâr payı hesaplama, bankanın elde ettiği kârın mevduat sahipleri ile paylaşılmasını esas alır. Bu hesaplama, bankanın yıl içinde gerçekleştirdiği yatırımların getirisinin, mevduat sahiplerinin yatırdığı tutar ve süresi dikkate alınarak yapılır. İşte bankaların güncel oranları ile 6 aylık getiri hesaplamları
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
100.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
18.967,06 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
17.070,35 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
200.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
37.934,12 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
34.140,71 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
300.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
56.901,18 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
51.211,06 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
400.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
75.868,24 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
68.281,42 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
500.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
94.835,30 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
85.351,77 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
600.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
113.802,36 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
102.422,12 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
700.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
132.769,42 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
119.492,48 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
800.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
151.736,48 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
136.562,83 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
900.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
170.703,54 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Net Kâr
153.633,19 TRY
ALBARAKA TÜRK 6 AYLIK GETİRİ
1.000.000 TL İÇİN:
Brüt Kâr
189.670,60 TRY
Brüt Oran (Yıllık)
% 38.46
Aşağıdaki hesaplamalar 6 ay üzerinden yapılmıştır.
VAKIF KATILIM 100.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
14.277,55 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
12.849,79 TL
VAKIF KATILIM 200.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
28.555,10 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
25.699,59 TL
VAKIF KATILIM 300.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
42.832,64 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
38.549,38 TL
VAKIF KATILIM 400.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
57.110,19 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
51.399,17 TL
VAKIF KATILIM 500.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
71.387,74 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
64.248,97 TL
VAKIF KATILIM 600.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
85.665,29 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
77.098,76 TL
VAKIF KATILIM 700.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
99.942,83 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
89.948,55 TL
VAKIF KATILIM 800.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
114.220,38 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
102.798,34 TL
VAKIF KATILIM 900.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
128.497,93 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
115.648,14 TL
VAKIF KATILIM 1.000.000 TL İÇİN
Brüt Kâr
1.427,75 TL
Hesaba Yatacak Tahmini Tutar
1.284,98 TL
Aşağıdaki hesaplamalar 6 ay üzerinden yapılmıştır.
ZİRAAT KATILIM 200.000 TL İÇİN
Net Getiri
30.223,53
TRY
Brüt Getiri
32.674,09
TRY
ZİRAAT KATILIM 300.000 TL İÇİN
Net Getiri
45.335,29
TRY
Brüt Getiri
49.011,13
TRY
ZİRAAT KATILIM 400.000 TL İÇİN
Net Getiri
60.447,06
TRY
Brüt Getiri
65.348,17
TRY
ZİRAAT KATILIM 500.000 TL İÇİN
Net Getiri
75.558,82
TRY
Brüt Getiri
81.685,21
TRY
ZİRAAT KATILIM 600.000 TL İÇİN
Net Getiri
90.670,59
TRY
Brüt Getiri
98.022,26
TRY
ZİRAAT KATILIM 700.000 TL İÇİN
Net Getiri
105.782,35
TRY
Brüt Getiri
114.359,30
TRY
ZİRAAT KATILIM 800.000 TL İÇİN
Net Getiri
120.894,12
TRY
Brüt Getiri
130.696,34
TRY
ZİRAAT KATILIM 900.000 TL İÇİN
Net Getiri
136.005,88
TRY
Brüt Getiri
147.033,38
TRY
ZİRAAT KATILIM 1.000.000 TL İÇİN
Net Getiri
151.117,65
TRY
Brüt Getiri
163.370,43
TRY