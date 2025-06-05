Kayseri bayram namazı saati belli oldu. 2025 Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak. Bugün idrak edilecek olan arefe günü sonrasında 6 Haziran sabahı Kurban Bayramı namazı kılınacak ve daha sonrasında kurban ibadetleri yerine getirilecek. Diyanet, 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Kayseri Kurban bayramı namazı vakti
Kurban Bayramı heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de hissedilmeye başlandı. Hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, bayram sabahının manevi atmosferinde camilerde cemaatle birlikte saf tutmaya hazırlanıyor. Bayram namazının saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle netleşti. Kayserili vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde namaz için cami avlularında yerini alacak.
KAYSERİ’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kayseri’de 2025 Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma sabahı, bayram namazı saati 05:47 olarak açıklanmıştır. Namaza katılmak isteyen vatandaşların, yoğunluktan etkilenmemek için namazdan en az 15-20 dakika önce camide hazır bulunmaları tavsiye edilmektedir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ TEKBİR ALINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte:
1. Rekat Kılınışı
*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat Kılınışı
*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ VE UYGULAMA ŞEKLİ
Bayram namazı, İslam dini açısından önemli ibadetlerden biridir. Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise sünnet-i müekkede olarak kabul edilir. İki rekattan oluşan bu namaz, bayram sabahlarında topluca, camilerde veya açık alanlarda eda edilir. Bayramın manevi ruhunu pekiştiren bu ibadet, kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirir.