Evi kentsel dönüşüme girenlere kira desteği sürüyor. Müjde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. İstanbul’da evi dönüşüme giren vatandaşlara 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkartıldı. Peki kira desteği Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de ne kadar? Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm kira yardığı ne kadar veriliyor? İşte tüm detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının artırıldığını açıkladı. Bakan Murat Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını söyledi.
İstanbul’da kentsel dönüşüme kira desteği ne kadar?
Buradaki konuşmasında, kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti: "Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz.
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de kentsel dönüşüme kira desteği ne kadar?
Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz." Kurum, alınan kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.
Kentsel dönüşüme kira desteği başvurusu nasıl yapılır?
6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olarak tespit edilen yapıların hak sahipleri kira yardımı başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekleri e-başvuru platformu bulunmaktadır. E-imzası/mobil imzası bulunan hak sahipleri “Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu” sekmesinden kira yardımı başvurularını yapabilmektedir.
Kira Yardımı Almak İçin Gereken Belgeler Nelerdir?
Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Gayrimenkulün bağımsız bölümünü gösterir tapu senedinin aslı ve fotokopisi
Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı
IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)
Konut çok hisseli ise kira yardımı almak isteyen malike ait bölümün son 3 aya ait doğal gaz, elektrik ya da su faturalarından birinin aslı ibraz edilmelidir. Fatura gösterilemediği takdirde kira yardımı alınacak bölümün kime ait olduğunu gösteren emlak vergi beyannamesi alınmalıdır. İlgili belediyeden alınabilecek bu belgenin yetkili amir tarafından imzalanmış ve mühürlü olması gerekmektedir. Kira yardımı almak isteyen gayrimenkul sahibinin bir temsilci ile başvurması durumunda şu belgeleri de teslim etmesi gerekir:
Vekaletname aslı ve fotokopisi
Vekilin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Vekaletname ile yapılacak kira yardımı başvurusunda vekaletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması gerekmektedir.
Konut Kiracılarının Kentsel Dönüşüm Yardımı Alma Şartları Nelerdir?
Başvurunun yapılacağı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınacak başvuru formu
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Nüfus müdürlüğünden alınacak ıslak imzalı nüfus kayıt örneğinin aslı ya da son 3 aya ait kiracının adına kayıtlı su, elektrik ya da doğal gaz faturasının aslı
Gayrimenkulün riskli olduğunu belirten raporun fotokopisi
IBAN numarasının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz hesap olmasını ve mümkünse Ziraat Bankası ya da Halkbankası olması gerektiğini belirtmektedir.)