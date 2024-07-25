Kingsley Coman, Fransa'nın yetiştirdiği yetenekli futbolculardan biridir. 13 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur ve şu anda Bayern Münih takımında forma giymektedir. İşte Kingsley Coman’ın hayatı, futbol kariyeri, oynadığı ve transfer olduğu takımlar.
Kingsley Coman'ın orta sahanın sağında, sağ açıkta ve forvette oynayabilme yeteneği, onu modern futbolun çok yönlü oyuncularından biri yapıyor. Hızı, dribbling becerileri ve şut gücüyle rakip savunmaları zorluyor.
Bayern Münih'e transferinden bu yana takımın önemli bir parçası haline gelen Coman, birçok önemli maça imza attı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde Juventus ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde forma giymesi, onun deneyim kazanmasına büyük katkı sağladı. İşte Kingsley Coman’ın hayatı, futbol kariyeri, oynadığı ve transfer olduğu takımlar.
Kingsley Coman kimdir?
Kingsley Coman, 13 Haziran 1996 tarihinde Paris'te doğdu. Orta sahanın sağında ve sağ açık olarak forvette oynayabilen Fransız millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih forması giymektedir.
Paris Saint-Germain FC
19 yaş altı takımında forma giydiği kulüpte ilk maçına 2012-13 sezonu Fransa Ligi ikinci yarısındaki Sochaux karşılaşmasında çıkmış ve kulüp tarihinde en genç yaşta forma giyen oyuncu olmuştur (16 yıl 8 ay 4 gün).
O sezon şampiyon olan PSG, Süper Kupa'da Bordeaux ile final oynarken 72. dakikada oyuna girmiştir. 2013-14 sezonunda A takım ile çıktığı iki maçta toplam 38 dakika forma şansı bulabilen Coman, sezon sonunda Juventus'a transfer olmuştur.
Juventus FC
2014-15 sezonunu, Serie A'da ve Coppa Italia'da şampiyonluğa ulaşan, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımda, 656 dakika sahada kaldığı 20 maçta 1 gol atıp 2 asist yaparak tamamlamıştır. Ertesi sezon öncesi oynanan Süper Kupa finalinde Juventus kupayı kazanırken 61 dakika sahada kalmış ve kulüp tarihinde bu kupada oynayan en genç futbolcu olmuştur (19 yıl 1 ay 26 gün).
Sezon başında bir maçta daha forma giyerek 21.000.000€'a satın alma opsiyonuyla 7.000.000€ ücret karşılığında iki yıllığına Bayern Münih'e kiralanmıştır.
FC Bayern Münih
2015-16 sezonu Almanya'da iki kupayla kapatan Bayern Münih'le çıktığı 35 maçta 2208 dakika süre almış, 6 gol atıp 11 de asist yapmıştır.
Oyunda kaldığı 426 dakikada yaptığı 5 asist ile Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde yer alan Coman, 2.Tur 2. maçında, bonservisini elinde bulunduran Juventus'a karşı 30 dakika forma giymiş ve uzatma dakikalarında bir de gol atarak skoru belirlemiştir.
O hafta ESPN'e konuşarak bu maçta aldıkları galibiyeti kariyerindeki en iyi şey olarak tanımlamış ve Bayern Münih'te kalıcı olmak istediğini açıklamıştır.