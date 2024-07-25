Bayern Münih'e transferinden bu yana takımın önemli bir parçası haline gelen Coman, birçok önemli maça imza attı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Kariyerinde Juventus ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde forma giymesi, onun deneyim kazanmasına büyük katkı sağladı. İşte Kingsley Coman’ın hayatı, futbol kariyeri, oynadığı ve transfer olduğu takımlar.