Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel olarak 15 Şubat - 15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak bir indirim broşürü yayımladı. Bu broşürde, temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılık malzemelerden tatlı çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde sabit fiyatlar ve indirimler sunulmakta. Tarım Kredi Market kataloğu broşüründe hurma, Şekerpare tatlısı, Güllaç, un, peynir çeşitleri, bakliyat gibi birçok ürün yer aldı. İşte, 15 Şubat - 15 Mart 2025 Tarım Kredi market yeni aktüel fiyat listesi...