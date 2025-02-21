Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı broşür ile binlerce üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu. Vatandaş, Ramazan ayında uygun fiyatlı ürünlere Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden ulaşabilecek. Ramazan ayı boyunca geçerli olacak indirimler ve sabitlenen ürünler arasında pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker, hurma, kuru meyveler ve çeşitli içeceklerde de bulunuyor. İşte, 15 Şubat- 15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli Tarım Kredi Market ürün kataloğu.
Tarım Kredi Kooperatif Market, Ramazan ayına özel olarak 15 Şubat - 15 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak bir indirim broşürü yayımladı. Bu broşürde, temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, kahvaltılık malzemelerden tatlı çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde sabit fiyatlar ve indirimler sunulmakta. Tarım Kredi Market kataloğu broşüründe hurma, Şekerpare tatlısı, Güllaç, un, peynir çeşitleri, bakliyat gibi birçok ürün yer aldı. İşte, 15 Şubat - 15 Mart 2025 Tarım Kredi market yeni aktüel fiyat listesi...
Anadolu Domates Salçası (830 g) - 350 TL ve üzeri alışverişlerde : 26,90 TL
Anadolu Buğday Unu (5 Kg) : 84,50 TL
Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 Kg) : 114,90 TL
Anadolu Yeşil Mercimek (1 Kg) : 51,90 TL
Anadolu Baldo Pirinç (1 Kg) : 67,50 TL
Anadolu Fasulye (1 Kg) : 58,90 TL
Anadolu Barbunya (1 Kg) : 79,90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) : 39,90 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg) : 22,95 TL
Anadolu Nohut (1 Kg) : 48,50 TL
Şefik Usta Güllaç (300 g) : 74,50 TL
Şefik Usta Kadayıf (250 g) : 27,50 TL
Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) : 25,90 TL
Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) : 74,50 TL
Yöntem Cedid Tunus Hurma (300 g)
Yöntem Cedid Rabbi Hurma (300 g)
Yöntem Datella Medjoul Hurma (250 g)
Tarım Kredi Şişe Ayran (1500 ml) : 39,50 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L) : 27,50 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Yoğurt (2500 g) : 79,90 TL
Tarım Kredi Organik Yumurta (10'lu) : 79,00 TL
Cem Kırma Yeşil Zeytin (121-140, 400 g) : 79,90 TL
Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g) : 125,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g) : 159,90 TL
Tarım Kredi Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun, 850 g) : 134,90 TL
Tarım Kredi Kaymak (200 g) : 54,90 TL
Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk (Kg) : 75,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Salamura Siyah Zeytin (600 g) : 175,00 TL
Tarsüt Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peyniri (600 g) : 140,90 TL
Tarsüt Tereyağı (Kg) : 329,00 TL
Tarsüt Taze Kaşar Peyniri (1000 g) : 279,90 TL
Tarsüt Peynir Çeşitleri (Dil, Örgü, Tel - 250 g) : 79,90 TL
Tarsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri (1000 g) : 199,90 TL
Tarım Kredi Labne (400 g) : 65,90 TL
Tarsüt Kren Peyniri (300 g) : 41,90 TL
Tarım Kredi Dondurma Çeşitleri (500 ml) : 84,90 TL
Tarım Kredi Antep Fıstıklı Tahin Helvası (500 g) : 84,50 TL
Tarım Kredi Helva Çeşitleri (500 g) : 51,90 TL
Birinci Süt Hazır Mihlama & Kuymak (250 g) : 95,90 TL
Tarım Kredi Altın Filiz Çay (3000 g) : 515,00 TL
Tarım Kredi Çiçek Balı (450 g) : 99,90 TL
Tarım Kredi Tahin (600 g) : 89,90 TL
Tarım Kredi Ekstra Geleneksel Reçel Çeşitleri (380 g - Vişne, İncir, Çilek) : 42,50 TL
Tarım Kredi Kakaolu Fındık Kreması (%15, 500 g) : 54,90 TL
Tarım Kredi Çekirdeksiz Kuru Üzüm (500 g) : 96,90 TL
Tarım Kredi Şerbet (1 L) : 21,90 TL
Tarım Kredi Limonata (1 L) : 22,90 TL
Tarım Kredi Limonata Karadut Aromalı (1 L) : 24,90 TL
Tarım Kredi Aromalı Soğuk Çay (1 L - Şeftali, Limon) : 19,90 TL
Yöntem Cedid Tunus Hurma (300 g)
Yöntem Cedid Rabbi Hurma (300 g)
Yöntem Datella Medjoul Hurma (250 g)
Şefik Usta Güllaç (300 g) : 74,50 TL
Şefik Usta Kadayıf (250 g) : 27,50 TL
Şefik Usta Kemalpaşa Tatlısı (140 g) : 25,90 TL
Şefik Usta Şekerpare Tatlısı (250 g) : 74,50 TL
Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 Kg) : 114,90 TL
Anadolu Yeşil Mercimek (1 Kg) : 51,90 TL
Anadolu Baldo Pirinç (1 Kg) : 67,50 TL
Anadolu Fasulye (1 Kg) : 58,90 TL
Anadolu Barbunya (1 Kg) : 79,90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek (1 Kg) : 39,90 TL
Anadolu Pilavlık Bulgur (1 Kg) : 22,95 TL
Anadolu Nohut (1 Kg) : 48,50 TL
Anadolu Buğday Unu (5 Kg) : 84,50 TL
Tarım Kredi Yarım Yağlı Süt (1 L) : 27,50 TL
Tarım Kredi Süzme Peynir (850 g) : 125,00 TL
Tarım Kredi Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (1000 g) : 159,90 TL
Tarım Kredi Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun, 850 g) : 134,90 TL
Tereyağı 329,00 TL
Kaşar Peynir 279,00 TL
Tam Yağlı Peynir 140,90 TL
Sucuk 75,00 TL
10'lu Organik Yumurta 79,00 TL
Altın Filiz Çay 515,00 TL
Limonata 22,90 TL
Şerbet 21,90 TL
Limonata Karadut Aromalı 24.90 TL
Domates Salçası 26,90 TL