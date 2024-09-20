EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS puanımla hangi bölümlere yerleşebilirim?

KPSS puanımla hangi bölümlere yerleşebilirim?

09:1620/09/2024, الجمعة
G: 20/09/2024, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>ÖSYM KPSS yerleştirme ve atama puanları</p>
ÖSYM KPSS yerleştirme ve atama puanları

KPSS puanımla nereye yerleşebilirim? sorusu, birçok adayın merak ettiği bir konu. KPSS atanma puanı ve yerleşme puanı gibi kavramlar, bu süreçte sıkça karşımıza çıkıyor. Aldığınız puan ile hangi bölümlere yerleşebileceğinizi öğrenmek için öncelikle ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzları dikkatlice incelemeniz ve KPSS yerleştirme sonuçlarına en küçük ve en büyük puanlarını karşılaştırmalısınız. İşte ÖSYM KPSS tercih kılavuzu KPSS puanı atama ve yerleştirme en küçük ve en büyük puanları.

KPSS puanınızla hangi bölümlere yerleşebileceğinizi öğrenmek için tercih kılavuzlarını dikkatle incelemeniz gerekir. KPSS atanma puanı, her yıl değişiklik göstermekle birlikte, adayların başvurduğu bölüme ve kontenjana göre belirlenir. KPSS yerleşme puanı ise adayların sınav sonuçlarına göre sıralamaya girmesini sağlar. İlgili anahtar kelimelerle KPSS tercih döneminde dikkat edilmesi gereken önemli detayları öğrenmek, atanma şansınızı artırabilir.

KPSS atanma puanı, kamu kurumlarına yapılacak atamalarda adayların yerleşebilmesi için gerekli olan en düşük puanı ifade eder. Her yıl değişen kontenjanlar ve başvuru yapan aday sayısına göre belirlenir. Atanma puanları, her bölüm ve kadro için farklılık gösterebilir. Özellikle öğretmenlik, mühendislik, sağlık ve idari kadrolar gibi alanlarda atanma puanı rekabetin yoğun olduğu yerlerde daha yüksek olabilir. KPSS'de yeterli puanı almak, atanma sürecinde önemli bir kriterdir, ancak kadro sayısı ve aday sıralaması da büyük rol oynar.

KPSS yerleşme puanı, adayların merakla beklediği bir sonuçtur. "KPSS puanımla hangi bölümlere yerleşebilirim?" sorusunun yanıtı, büyük ölçüde bu puana bağlıdır. KPSS atanma puanı ile yerleşme puanı arasındaki ilişkiyi iyi anlamak, doğru tercihler yapmanız için önemlidir. ÖSYM'nin belirlediği taban puanları ve kontenjanlar doğrultusunda, puanınızın yeterli olduğu kadroları tercih ederek yerleşme şansınızı artırabilirsiniz.


KPSS-2024/1 ve 2024/5 Yerleştirme Sonuçları atama ve yerleşte puanları


KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2024/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)


KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2024/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

#KPSS atanma puanı
#ÖSYM
#KPSS yerleştirme puan

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS önlians 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? ÖSYM 2024 KPSS önisans atama puanları