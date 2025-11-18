ÖSYM sınav takvimini yayınladı. 2026 yılında uygulanacak olan ÖSYM sınavlarının tarihleri netleşti. KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS alan bilgisi sınavı da 12-13 Eylül’de yapılacak. Peki 2026 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar.