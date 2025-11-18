KPSS sınav süreci lisans mezunları tarafından merak konusu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy KPSS 2026 sınav takvimini açıkladı. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül’de yapılacak. İşte KPSS önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri.
ÖSYM sınav takvimini yayınladı. 2026 yılında uygulanacak olan ÖSYM sınavlarının tarihleri netleşti. KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS alan bilgisi sınavı da 12-13 Eylül’de yapılacak. Peki 2026 KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte detaylar.
2026 KPSS lisans sınavı ne zaman?
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans ve Alan bilgisi başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.
KPSS önlisans sınavı ne zaman?
2026 KPSS önlisans sınavı 4 Ekim’de yapılacak.
KPSS önlisans sınavı başvurusu ne zaman?
2026 KPSS önlisans sınavı başvurusu 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans geç başvuruları da 19-20 Ağustos tarihinde alınacak.
2026 KPSSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSSS önlisans 2026 sonuçları ise 30 Ekim’de açıklanacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları ise 2-10 Eylül tarihlerinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 19 Kasım 2026'da açıklanacak.