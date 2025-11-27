Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 27 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

10:4227/11/2025, Perşembe
Türkiye genelinde gün içinde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler yeniden AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine çevrildi. 27 Kasım 2025 tarihli son depremler listesi, meydana gelen hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileriyle güncellendi.

“Az önce deprem mi oldu?” sorusu günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 27 Kasım 2025’te kaydedilen depremlerin büyüklük ve lokasyon bilgilerini anlık olarak yayımladı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.73 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

