TOKİ’nin 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru kabul edilen Adana Tufanbeyli 156/250 Bin Sosyal Konut Projesi asil hak sahipleri için konut belirleme kurası tamamlandı. Adana Tufanbeyli Yenicami Mahallesi’nde hayata geçirilen 214 Konut Projesi içinde yer alan 2+1 tipinde 15 konut ve 3+1 tipinde 16 konut olmak üzere toplam 31 konut için kura çekimi yapıldı. İşte TOKİ Adana Tufanbeyli sosyal konut kura sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Adana Tufanbeyli 156/250.000 Sosyal Konut Projesi asil hak sahipleri için; Adana Tufanbeyli Yenicami Mahallesi 214 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 15 adet ve 3+1 nitelikli 16 konut olmak üzere toplam 31 konut arasından konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Adana sosyal konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri
tarafından 08 – 10 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerinin tercih ettiği T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin herhangi bir şubesinde imzalanabilecektir. Hak sahiplerinin belirlenen zaman aralığında sözleşme imzalaması gerekmektedir.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10
peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Hak Sahipleri 08-10 Aralık 2025 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası Şubelerinde
peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.
Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir. Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini
takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sözleşme aşamasında Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir. Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.