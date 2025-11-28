Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğünün de pakete teknik destek sağladığını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Toplumsal huzur ve güvenin daha da tahkim edilmesine yönelik önemli düzenlemeleri ihtiva edecek. Yine bilişim suçlarıyla mücadele, teknolojinin gelişmesi ve internet yoluyla işlenen suçlar, yine bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek, mobil hatlar yoluyla ortaya çıkan dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik düzenlemeler olacak. Bunların ayrıntılarını Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşınca hep beraber hangi fiille, hangi ceza, nasıl bir tedbir öngörülüyor bunların hepsini o açıklamadan sonra öğrenmiş olacağız."

Adalet Bakanı Tunç, çocukların örgüt faaliyeti kapsamında suça teşviki ve suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak ve caydırıcılığı daha da sağlayacak önemli düzenlemelerin de 11. Yargı Paketi'nde yer alacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem suça sürüklenen çocukların suç işlemesinin önlenmesi hem de suç mağduru çocukların korunması bakımından kapsamlı bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bu konuda Meclisimiz bir araştırma komisyonu kurdu. Bu araştırma komisyonu çerçevesi içerisinde alınacak tedbirlerle ilgili bir sonraki yargı paketlerinde çocuklara yönelik önemli düzenlemeler inşallah hayata geçecektir. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılması, örgüt faaliyeti nedeniyle suçta kullanılması ile ilgili tedbirler, onları Sayın Grup Başkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."