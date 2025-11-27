2026 IMEI kayıt ücreti açıklandı: Yurt dışı telefon harcı ne kadar olacak? İşte güncel rakamlar

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için zorunlu olan IMEI kayıt ücreti 2026 yılı için yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu yıl uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak ilan edildi. Bu oran, IMEI harcından motorlu taşıt vergisine kadar birçok kalemi etkileyecek.





IMEI kayıt ücreti 2026’da 57.241 TL olacak

2025 yılında 45.614 TL olarak uygulanan yurt dışı telefon kayıt ücreti, yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026 yılı için 57.241 TL'ye yükseltildi. Yeni ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Yurt dışından telefon getirip henüz kaydını yaptırmamış olan vatandaşların, 31 Aralık 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları durumunda mevcut tarifeden yani 45.614 TL üzerinden ödeme yapabileceği belirtildi.





Yurt dışı telefon getirmenin maliyeti yükseliyor

IMEI kayıt ücretindeki artış, son yıllarda Türkiye’ye yurt dışından cihaz getirmeyi planlayan vatandaşların maliyet hesaplamalarını önemli ölçüde etkiliyor.

Özellikle Türkiye’de satış rakamları yüksek olan yeni nesil akıllı telefonların fiyatları düşünüldüğünde, IMEI kayıt harcı cihaz maliyetini ciddi şekilde artıran kalemlerden biri haline geldi. 2026 zammı ile birlikte, popüler amiral gemisi telefonların toplam maliyetleri de yeni yılda yeniden şekillenecek.





Yıllara göre IMEI kayıt ücretleri

IMEI ücretindeki artış, yıllar içinde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor:

2015: 131,50 TL

2018 (Kasım): 500 TL

2019 (Temmuz): 1.500 TL

2020: 1.838,70 TL

2021: 2.006,20 TL

2022: 2.732,40 TL

2023: 6.091,30 TL

2023 (Temmuz): 20.000 TL

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

2026: 57.241 TL

Son 10 yılda IMEI kayıt ücretinin yaklaşık 436 kat arttığı görülüyor.





Yeniden değerleme oranı 2026’da birçok ücreti değiştirecek

Resmî Gazete’de yayımlanan yüzde 25,49’luk YDO ile birlikte 2026 yılında şu kalemlerde de artış yaşanacak:

Vergi ve harçlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Emlak vergisi

Kira gelir vergisi istisnası

Temettü geliri beyan sınırı

Yurt dışı çıkış harcı

Amortisman ve fatura düzenleme sınırları

IMEI kayıt ücreti

Yeni tarifeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.





IMEI kayıt zammı vatandaşı nasıl etkileyecek?