TOKİ İlk Evim Arsa başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Çekilen kuralar neticesinde arsaların hak sahipleri de belirlendi. Ödeme planına göre, arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. İstanbul için ilk evim arsa projesi öngörülen tahsis tarihi Mayıs 2025 olarak açıklanmıştı. TOKİ arsa tahsis sürecine ilişkin açıklama yaptı. Peki İlk evim arsa İstanbul ne zaman arsalar verilecek, peşinat ön katılım bedeli ne kadar, belli oldu mu?
İlk evim arsalar 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak. TOKİ ilk evim arsa projesinde hak sahibi olan vatandaşlar arsa tahsis sürecini merak ediyor. Peki İlk evim arsa İstanbul ne zaman arsalar verilecek? TOKİ İstanbul ilk evim arsa tahsis ve peşinat ön katılım bedelleri belli oldu mu?
İstanbul İlk evim arsalar ne zaman verilecek?
İlk evim arsa İstanbul ne zaman arsalar verilecek? sorusuna TOKİ’den şu açıklama geldi. “Arsa tahsis ve peşinata esas ön katılım sürecine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili süreci e-Devlet aracılığı ile takip edebilirsiniz.”
Ön Katılım Bedeline ilişkin Ödeme Bilgilerini nasıl öğrenebilirim?
Ön Katılım Bedeli belirlenen ve ödeme sürecine geçen projeler hakkında SMS ile Hak sahiplerine bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca E-devlette “İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama” ekranından Ödeme miktarı ve Ödeme durumuna ilişkin bilgilendirme güncel olarak sorgulanabilmektedir.
TOKİ ilk evim arsa ödeme planı
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek. Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilebiliyor.
TOKİ’den tahsis edilen arsa tapuları ne zaman teslim ediliyor?
Tahsise hazır hâle getirilmiş ve tapuda İdare adına tescili sağlanmış arsalarda, tahsis ve banka borçlanma sürecinin tamamlanmasını müteakip tapu kütüklerine 775 sayılı Kanun 34. madde şerhi ile birlikte arsa tahsis bedeline istinaden İdaremiz lehine ipotek konularak tapularının verilmesi mümkündür. Tapu tescili İdare adına sağlanmamış ise bu süreç öncesinde tapu tescili süreci beklenme zorunluluğu vardır.
Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır. 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır. Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve (çekirdek) kısmının tamamlanması gerekiyor.
İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.
İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacak.
Müstakil / Müşterek arsalarda yapılacak konut inşaatının ne kadar sürede tamamlanması gereklidir?
Alt yapılı arsa tahsis edilmesi durumunda tapu alım tarihinden itibaren, altyapısız arsa tahsis edilmesi durumunda ise altyapı çalışmalarının tamamlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde konutun yapılmaya başlanarak önceden tespit edilen plana göre müstakil tahsislerde konutun nüve kısmını, müşterek tahsislerde ise tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesinin en geç iki yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu şartlara uymayanlardan arsa tahsis bedeline istinaden ödemiş oldukları bedelin %10’u cezai şart olarak kesilerek geriye kalanı iade edilir ve tahsis edilen taşınmaz hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın geri alınır.
Müşterek arsalarda yapı tek bina olarak mı inşa edilecek ve bina(lar) en fazla kaç katlı olabilecek?
Müşterek arsalardaki yapılaşma, imar planı şartlarına göre gerçekleştirilecektir. Ancak 1 konuttan fazlası yapılamaz. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Müşterek parsellerde hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederlerse TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda destek olacak. Bu parsellerde binalar zemin artı 4 katı, 5 katı geçmeyecek.
Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilir. Bu yıl Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahibi belli olan arsaların tapuları verilmeye başlanacak. 2 yıl içerisinde etaplar halinde arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacak.