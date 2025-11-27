Müstakil / Müşterek arsalarda yapılacak konut inşaatının ne kadar sürede tamamlanması gereklidir?

Alt yapılı arsa tahsis edilmesi durumunda tapu alım tarihinden itibaren, altyapısız arsa tahsis edilmesi durumunda ise altyapı çalışmalarının tamamlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde konutun yapılmaya başlanarak önceden tespit edilen plana göre müstakil tahsislerde konutun nüve kısmını, müşterek tahsislerde ise tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesinin en geç iki yıl içinde tamamlanması gerekmektedir. Bu şartlara uymayanlardan arsa tahsis bedeline istinaden ödemiş oldukları bedelin %10’u cezai şart olarak kesilerek geriye kalanı iade edilir ve tahsis edilen taşınmaz hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın geri alınır.