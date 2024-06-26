KPSS ön lisans başvurusu yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, kamu personeli olma hayali kuruyor ve KPSS 2024 ön lisans başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Önlisans yani iki yıllık bölümlerden mezun memur adaylarının sınav beklentisi başladı. ÖSYM’nin KPSS önlisans başvuru takvimi ve güncel sınav tarihi netleşti. Peki, KPSS önlisans başvurusu 2024 ne zamana kadar yapılacak? KPSS önlisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri.

1 / 7 2024 KPSS takvimi memur adaylarınca merak ediliyor. 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı, ön lisans KPSS başvurularının nasıl ve ne zaman yapılacağı adayların gündeminde. KPSS Önlisans oturumunun gelecek yılki takvimine dair bilgiler netleşti. Peki, KPSS Önlisans başvurusu ne zaman? 2024 KPSS Önlisans sınavı ne zaman? İşte KPSS ön lisans başvuru ekranı, sınav tarihi ve şartları haberimizde...

2 / 7 2024 ÖNLİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? ÖSYM 2024 KPSS ön lisans başvurularının başladığını duyurdu. 2024 KPSS Önlisans sınavı başvuruları 13 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

3 / 7 2024 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı KPSS takvimi sonrasında önlisans sınavı için tarih belli oldu. Buna göre; KPSS önlisans sınavı 1 Eylül'de yapılacak.

KPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR? 2024 KPSS sınav ücreti 350,00 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde ödenir. KPSS geç başvuru günleri 9-10 Temmuz 2024 tarihleri arasın olarak açıklandı.

4 / 7 ÖN LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir. 2024-KPSS Ön Lisans: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

5 / 7 Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

6 / 7 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2024 KPSS ön lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.