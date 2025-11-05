2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Kamuda memur olarak görev almak isteyen lise mezunlarının katıldığı sınav, her iki yılda bir ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2024 yılında yapılan son sınavın ardından, 2026 oturumunun tarihi merak konusu oldu. KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2026 ÖSYM KPSS sınav takvimi

1 /4 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim tarihi için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak 2026 takvimine çevrildi. Her iki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunlarının kamuda çalışabilmesine olanak sağlıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

2 /4 2026 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2024 yılında yapıldığı için 2025 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2026 yılında organize edilecek. Sınavın net tarihi ise ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimiyle birlikte belli olacak.



3 /4 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR? ÖSYM tarafından her 2 yıl da bir düzenlenen KPSS ortaöğretim oturumu, memur olmak isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri. KPSS ortaöğretim oturumuna, lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri katılım sağlayabiliyor.

