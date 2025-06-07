Resmi ve dini bayramlarda çalışan işçilere bayram mesaisi ücreti ödenir. İş Kanunu'na göre, bu günlerde çalışanların günlük ücretleri iki katı olarak hesaplanır. Kurban Bayramı tatilini 4.5 gün süre içinde çalışarak geçirenler maaşlarına ilave ödeme alacak. Hatta hafta tatili günlerinde çalışanların alacağı ödeme daha da fazla olacak. Peki, Kurban bayramı mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Hafta içi ve hafta sonu çalışanlar ne kadar, kaç TL ilave mesai ücreti alacak? Bayramda çalışmak zorunlu mudur? İşte detaylar...
Kurban Bayramı'nda birçok iş yerinde üretim sürekliliğini sağlamak için çalışanlar bayramda mesai yaptılar. Bayramda mesai yapan çalışanlar ise ek ücretlerin nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Bayram ek mesai ücretleri ne kadar, nasıl hesaplanır?
BAYRAMDA ÇALIŞANLAR NE KADAR ALACAK? 2025 BAYRAM EK MESAİ ÜCRETİ
2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Buna göre:
Günlük brüt ücret: 866,85 TL
Bayramda çalışan bir işçi, normal maaşına ek olarak 866,85 TL mesai ücreti alır.
3,5 gün çalışan bir işçinin toplam bayram mesai ücreti: 3.033 TL
HAFTA SONU ÇALIŞANLAR İÇİN BAYRAM MESAİ ÜCRETLERİ
Bayram günü hafta sonuna denk gelirse mesai ücreti 2,5 katına çıkar.
Günlük mesai ücreti: 1.300 TL
2025 Ramazan Bayramı’nda arife günü Cumartesi, bayramın 1. günü Pazar olduğundan, hafta sonu çalışan bir işçiye ek olarak 1.950 TL ödeme yapılacak.
Toplamda 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.
BAYRAM MESAİ ÜCRETİ ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Bayram günü normal çalışma süresinden fazla mesai yapan işçiye yüzde 50 ek ödeme yapılır.
BAYRAMDA 1 SAAT ÇALIŞAN TAM GÜNLÜK ÜCRET ALIR MI?
İşveren, bir çalışanını bayram günü sadece 1 saat bile çalıştırırsa, tam günlük ücret ödemek zorundadır.
BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?
İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.
BAYRAM MESAİ ÜCRETİ HESAPLAMASI
30 bin lira maaşı olan bir çalışanın, bayramda çalışırsa tam maaşına ilaveten 4 bin 500 lira ek ödeme alması gerekiyor. Bu ek ödeme, çalışanın hafta tatili gününe göre 5 bin liraya, hatta 5 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.
Aylık ücret: 30.000 TL
Günlük ücret: 1.000 TL
4.5 günlük ek ödeme: 4.500 TL
Pazar günü hafta tatili olanlar: 3.5 günlük ek ödeme: 3.500 TL Pazar için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.500 TL TOPLAM: 5.000 TL
Cumartesi ve Pazar günü hafta tatili olanlar:
2.5 günlük ek ödeme: 2.500 TL
Cumartesi için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.500 TL
Pazar için ek ödeme (% 50 zamlı): 1.500 TL
Toplam ek ödeme: 5.500 TL