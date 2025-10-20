İŞKUR’un gençlere yönelik istihdam ve deneyim kazandırma amacı taşıyan yeni programı için başvurular her üniversite için farklılık gösteriyor. Katılımcılara hem mesleki beceri geliştirme hem de maddi destek imkânı sunan program, belirli yaş aralığındaki gençleri kapsıyor.