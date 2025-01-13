Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geleceğini ima eden bir açıklamada bulundu. Tıpkı köprü ücretleri gibi 2025 otoyol geçiş ücretleri de artmış oldu. Peki, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa yakasından Anadolu yakasına transit geçiş sağlayan Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti 2025 ne kadar oldu? İşte güncellenen Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti tarifesi...

1 /9 Köprü ve otoyol geçiş ücretleri 2025 KGM açıklaması ile gündeme geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." denildi.

2 /9 Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti 2025 ne kadar oldu?

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL





















3 /9 2025 OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Güncel otoyol geçiş ücretleri şu şekilde:

İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL Anadolu Otoyolu: 269 TL Avrupa Otoyolu: 133 TL Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL Çukurova Otoyolları: 80 TL ve 156 TL Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL

















4 /9 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE YÜZDE 43,93 ZAM GELDİ

Son olarak Ağustos ayında zamlanan geçiş ücretleri, 2025 yılında geçerli olmak üzere yüzde 43,93 oranında yeniden zamlanacak.

5 /9 KUZEY MARMARA OTOYOLU ÖZELLİKLERİ

Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu, ülkemizin en büyük sanayi bölgelerini barındıran Marmara Bölgesi’nin ulaşımını rahatlatacak yüksek standartlı, güvenli, kaliteli ve kesintisiz bir ulaşım yatırımıdır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşımaktadır.

6 /9 Tekirdağ ve Sakarya arasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yolları ile birleşen otoyol güzergahımız, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır.

7 /9 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul’un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir.Ayrıca hizmete giren Kuzey Marmara Otoyolu’nun Avrupa yakasındaki diğer bir kolu olan Habipler-Hasdal kavşağı bağlantı yolu ile birlikte şehir trafiğine alternatif oluşturarak çözüm sağlamaktadır.

8 /9 Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul’un Asya yakasında Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp Akyazı’ya kadar kesintisiz devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı’na, İstanbul Park’a, Gebze OSGB’ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne, İzmit ve Akyazı’ya kolaylıkla ulaşılabilir.