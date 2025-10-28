KYK BURS SONUÇLARI E DEVLET SON AÇIKLAMALAR: KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Binlerce üniversite öğrencisinin gözü KYK burs ve kredi sonuçlarında! 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvuruların 17 Ekim itibarıyla sona ermesinin ardından, sonuçların açıklanacağı tarih büyük merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen değerlendirme süreci devam ederken, öğrenciler “KYK burs sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesinin ardından e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirip ödemelerini alabilecek.
KYK burs ve kredi sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında başvurularını tamamlayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı duyuruyu yakından takip ediyor. Başvuru sürecinde öğrencilerin akademik başarıları, aile gelir düzeyi ve sosyal kriterler dikkate alınıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Taahhütname onay işlemini tamamlayan öğrencilerin ödemeleri, aralık ayında hesaplara yatırılmaya başlanacak.
2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları, üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alındı. Başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi sonuç açıklama tarihine çevrildi.
Her yıl olduğu gibi değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu, gelir seviyesi, aile bilgileri ve sosyal yaşam koşulları inceleniyor.
Sonuçlar henüz açıklanmadı fakat 2025–2026 dönemi sonuçlarının da yine Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılacak.
TAAHHÜTNAME ONAYI YAPILACAK
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, sonuç ekranı açıldıktan sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Bu işlem tamamlanmadığı sürece hak kazanılsa bile ödemeler başlamıyor.
Ödemeler, ilk aşamada geriye dönük olacak şekilde hesaplara aktarılıyor ve öğrencilerin banka hesap bilgileri e-Devlet üzerinden tanımlanıyor.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.