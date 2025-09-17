KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI: KYK burs, kredi başvuru zamanı geldi mi, tarih açıklaması ne zaman gelir?

KYK burs ve kredi başvuruları, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversiteye yeni başlayacak ya da öğrenimine devam eden öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. “KYK burs başvuruları başladı mı, kredi için tarih belli oldu mu?” soruları sıkça araştırılırken, başvuru takvimi ve izlenecek adımlar öğrencilerin gündeminde.
Milyonlarca öğrencinin gözü KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. 2025-2026 eğitim yılında maddi destekten yararlanmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK’nın resmi duyuruları beklenirken, başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.
KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAR?
KYK burs, kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı. Konuya ilişkin başvurular geçen yıl Ekim ayında tamamlanmıştı. Bu yıl için başvuru tarihleri duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.
KYK BURS, KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs, kredi başvuru işlemleri e Devlet sistemi üzerinden alınacak.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler